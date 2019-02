Evleri her gün yıkılmaya biraz daha yaklaşıyor

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde Özkaraaslan Ailesi'ne ait ev, son 3 yıldır yaklaşık 250 metre aşağısındaki dere yatağına doğru kayıyor. Aile, yetkililerin kendilerine yardım etmesini, evlerinin kamulaştırılmasını istiyor.

Başiskele Döngel Mahallesi Onurhan Sokak'ta bulunan Özkaraaslan Ailesi'ne ait 2 katlı ev, 2016 yılından bu yana binanın yaklaşık 250 metre aşağısında kalan dere yatağına doğru kayıyor. Toprak kaymasından sadece ailenin evi değil, yanındaki binalar da etkilendi, yapılarda çatlaklar oluştu. Çocuklarını evlendirdikten sonra yalnız yaşayan Zeynep ve Ali Özkaraaslan çifti, yetkililerin kendilerini 3 yıldır oyaladıklarını iddia etti. Son 3- 4 ay içerisinde toprak kaymasının hızlandığını belirten Ali Özkaraaslan'ın kızı Tuğba Hazal Kaya da binadaki kaymanın her geçen gün hızlanarak devam ettiğini ve çatlaklar oluştuğunu belirtti.

Toprak kaymasıyla ilgili yetkililere defalarca başvuru yaptıklarını anlatan Kaya, "2016 yılından bu yana bizim burada hafif şekilde dereye doğru akmamız mevcuttu. Biz sürekli olarak AFAD'a şikayet dilekçeleri verdik. Sürekli olarak AFAD'a gittik, CİMER'e yazdık, belediyeye gittik. Ama yaklaşık 3- 4 ay öncesine kadar hiç kimse burayla alakalı bir çalışma yapmadı. Sürekli bizi ertelediler. Alt yazışmalar yaptılar, üst yazışmalar gönderdiler. Bize sürekli, 'Siz bekleyin. Biz burayı çözeceğiz. Biz burayı satın alacağız' gibi bir çok söylemde bulundular. Ama süreç gitgide daha da ilerliyor. Burası her geçen gün çok daha hızlı kayıyor. Aşağı doğru biz normal şekilde inebiliyorduk, şimdi inemiyoruz. Buraya ekstra merdivenler yaptık. Gider borularımız çatladı. Kendimiz bir şekilde aşağıya giderler ekleyerek hareket ettik. Ama şu an burayla kimse ilgilenmiyor. Kimse bir şey yapmıyor. Biz kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Can güvenliklerinin bulanmadığını belirten Tuğba Hazal Kaya, "Şu an bu yaşadığımız yerde hiçbir şekilde can güvenliğimiz yok. Burada normalde etüt çalışması yapılması gerekiyordu. Belediyeden arkadaşlar gelerek etüt çalışmasını yaptılar. Bu çalışmanın sonucunda burada çok hızlı bir kayma olduğu belirlendi. Aşırı bir kayma var ve her geçen gün adım adım kaymaya devam ediyor. Evlerin altı oyuldu. Sadece bizim ev değil, yan binalarda da aynı sorun var. Bahçedeki kameriyeye ben 3 adım sonra geçebiliyordum. Ama şu an önümde bayağı bir yol var. Şu an ona hiçbir şekilde ulaşamıyoruz" diye konuştu.

Yetkililerin kendilerini sürekli oyaladığını ileri süren Ali Özkaraaslan ise "Buraya 2016 yılında kışın büyük bir kar yağdı. Kar 1 ay kadar durdu. O arada toprak kaymaya başladı. Buradan başlayarak yavaş yavaş devam etti. Tabii bu son 4 aya kadar tam inandırıcı olmadı. Yer altı testleri yaptılar. Bu son 1 ayda yağmurların çok yağmasından dolayı toprak öyle bir kaydı ki, firmanın cihazları bile toprağın altında kaldı. Şu anda ben evimde nasıl kaldığımı belediyede daire başkanına kızarak söyledim. Benim damatlarım şu anda torunlarımı getirip bu eve bırakmıyor. Hatta ikinci damadım bana, 'Annemi alıp götüreceğim' dedi. Onun bir büyüğü de beni buradan götürmek istedi" dedi.

Sorunlarının çözümü için adım atılmamasından dolayı üzüntülü olduklarını dile getiren Özkaraaslan, "Biz bu şekilde mağdur durumdayken, belediyelerin böyle yapması beni aşırı derecede üzüyor. 'Satın alacağız, kamulaştıracağız' diyerek bizi 4 sene oyaladılar. Evraklar geldi, her şey tamam. Şimdi bunu satın mı alacaksın, kamulaştıracak mısın, ne yapacaksın? Belediyemizin o anda nakit parası olmayabilir. Biz de insan evladıyız. Biz dedik ki, 'Tamam olmayabilir. Biz bu beldenin insanıyız. Burada doğup, büyüdük belediyenin muhtelif yerlerde arsaları vardır. Bize öyle bir yer verin bunun karşılığında. Siz de mağdur olmayın biz de mağdur olmayalım" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI