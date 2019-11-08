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Evleri baraj gölü altında kalan karı- koca eski jandarma binasına yerleşti
ILISU Barajı Projesi kapsamında su altında kalan Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Çelik Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Selim Acar (66) ile eşi Nazire Acar (43), doğup büyüdükleri toprakları terk etmemek için 3 yıl önce boşaltılan...
GENEL 08.11.2019, 11:05
ILISU Barajı Projesi kapsamında su altında kalan Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Çelik Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Selim Acar (66) ile eşi Nazire Acar (43), doğup büyüdükleri toprakları terk etmemek için 3 yıl önce boşaltılan jandarma karakolu binasına yerleşti. Hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan Mehmet Acar, "Doğup, büyüdüğüm yerimi terk etmek istemiyorum. Önümüzdeki yıl bu bölgeye ulaşılan yol da kapacak. O zaman ne yapacağımı bilemiyorum" dedi.
4 çocuk babası Mehmet Selim Acar, Batman İl Özel İdaresi'ndeki işinden emekli olduğu 2008 yılında, eşi Nazire Acar ile birlikte doğup büyüdüğü Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Çelik Mahallesi'ne yerleşti. Ilısu Barajı'nın su tutmasıyla birlikte Acar'ın evinin de bulunduğu, mahallenin büyük kısmı baraj gölü altında kaldı. Buna rağmen hayvancılık yapan Acar çifti, mahalleyi terk etmedi. Çocukları farklı şehirlerde yaşayan karı-koca, 3 yıl önce boşaltılan Çelik Jandarma Karakolu binasına yerleşti.
'DOĞUP, BÜYÜDÜĞÜM YERİMİ TERK ETMEK İSTEMİYORUM'
Baraj gölü altında kalan Çelik Mahallesi'nin 250 haneden oluştuğunu anlatan Acar, devlet tarafından yaptırılan konutlara, köye olan uzaklığı nedeniyle yerleşmek istemediklerini, bu nedenle de yılın büyük bölümünü karakol binasında geçirdiklerini anlattı. Acar, "Baraj gölü altında kalan evim dört dönümlük alandaydı. Köyümüz 250 haneliydi. Şu anda tüm evler su altında. Halim vaktim yerinde ama burası benim doğduğum yer. Babamın yeri. Üç yıl önce Çelik Jandarma Karakol binasını boşalttılar. Jandarmaya karakol binasına yerleşmek istediğimi söyledim. Onlar da kabul etti. Doğup, büyüdüğüm yerimi terk etmek istemiyorum. Önümüzdeki yıl bu bölgeye ulaşılan yol da kapacak. O zaman ne yapacağımı bilemiyorum. Karakol binasında eşimle yaşamaya devam ediyorum. Hayvan besleyip, satıyoruz" dedi.
4 çocuk babası Mehmet Selim Acar, Batman İl Özel İdaresi'ndeki işinden emekli olduğu 2008 yılında, eşi Nazire Acar ile birlikte doğup büyüdüğü Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Çelik Mahallesi'ne yerleşti. Ilısu Barajı'nın su tutmasıyla birlikte Acar'ın evinin de bulunduğu, mahallenin büyük kısmı baraj gölü altında kaldı. Buna rağmen hayvancılık yapan Acar çifti, mahalleyi terk etmedi. Çocukları farklı şehirlerde yaşayan karı-koca, 3 yıl önce boşaltılan Çelik Jandarma Karakolu binasına yerleşti.
'DOĞUP, BÜYÜDÜĞÜM YERİMİ TERK ETMEK İSTEMİYORUM'
Baraj gölü altında kalan Çelik Mahallesi'nin 250 haneden oluştuğunu anlatan Acar, devlet tarafından yaptırılan konutlara, köye olan uzaklığı nedeniyle yerleşmek istemediklerini, bu nedenle de yılın büyük bölümünü karakol binasında geçirdiklerini anlattı. Acar, "Baraj gölü altında kalan evim dört dönümlük alandaydı. Köyümüz 250 haneliydi. Şu anda tüm evler su altında. Halim vaktim yerinde ama burası benim doğduğum yer. Babamın yeri. Üç yıl önce Çelik Jandarma Karakol binasını boşalttılar. Jandarmaya karakol binasına yerleşmek istediğimi söyledim. Onlar da kabul etti. Doğup, büyüdüğüm yerimi terk etmek istemiyorum. Önümüzdeki yıl bu bölgeye ulaşılan yol da kapacak. O zaman ne yapacağımı bilemiyorum. Karakol binasında eşimle yaşamaya devam ediyorum. Hayvan besleyip, satıyoruz" dedi.
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