Evlere temizliğe giderken köyüne dönüp, besiciliğe başladı

ANKARA'da evlere temizliğe giderek aile ekonomisine katkı sağlayan, damar tıkanıklığı hastalığı nedeniyle el parmaklarının bazıları ucundan kesilen Fadime Kutlu (48), doktorların 'oksijeni bol yerde yaşaması' yönündeki tavsiyesini de dikkate alarak Aksaray'daki köyüne döndü. İşkur'un bedensel engellilere yönelik hibe desteğiyle aldığı 4 büyükbaş hayvan sayısını 8'e çıkartan Kutlu, besicilik yapıp, hayvanların süt ve yoğurdunu satarak geçimini sağlıyor.

Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesine bağlı Sipahiler köyünde oturan Firdevs Kutlu, 32 yıl önce evlenip, eşiyle birlikte Ankara'ya yerleşti. Evliliğinden 6 çocuğu olan Kutlu, evlere temizliğe gidip aile ekonomisine katkıda bulunmaya çalıştı. 10 yıl önce damar tıkanıklığı hastalığına yakalanan Kutlu'nun, hastalığı nedeniyle sağ elinden üç parmağı ve sol elinden 4 parmağı kesildi. Doktorlar oksijeni bol olan yerde yaşamasını tavsiyesi üzerine ailesiyle birlikte 5 yıl önce köyüne geri döndü.

Ankara'da iken eşi İrfan Kutlu'nun boyacılık yaptığını, kendisinin de evlere temizliğe giderek geçimlerini sağlamaya çalıştığını belirten Firdevs Kutlu, hastalığı nedeniyle el parmaklarında kesikler oluşmasına rağmen yaşam mücadelesini bırakmadığını belirtti. Doktorların tavsiyesi ve ekonomik durumlarını da göz önüne alarak köyüne yerleştiğini ifade eden Kutlu, şunları söyledi:

''10 yıl önce damar tıkanıklığı hastalığına yakalandım. Evlere temizlik yaparak geçimimizi sağlamlaya çalıştığımdan el ve ayak parmaklarım sürekli suya temas ediyordu. Bu da hastalığımı etkiliyordu. Doktorlar, oksijeni bol yerde yaşamamı tavsiye etti. Ekonomik durumu da göz önüne olarak köye yerleştik. 3'ü evli, 6 çocuğum var. Şu an biri askerde, bir kızım da eşimden boşanıp, 2 çocuğuyla birlikte bizimle yaşamaya başladı. 2 yıl önce köy muhtarımız, İşkur'un bedensel engellilere yönelik büyükbaş hayvan hibesinde bulunduğunu söyledi. İşkur vasıtasıyla 4 büyükbaş hayvan aldım. Bu hayvan sayısını 8'e çıkarttım. Şimdi besicilik yapıp, hayvanların süt ve yoğurduğunu satarak geçimimizi sağlıyoruz.''

Hastalığı nedeniyle oksijen terapisi olarak bilinen ozon tedavisinin sürdüğünü belirten Kutlu, ''Köye yerleştikten sonra hastalığımda biraz düzelme oldu. Şu an yine ozon tedavisi görüyorum; ama eskiye oranla çok iyi hissediyorum. Ozon tedavisinin masraflarını da yine kendim karşılıyorum. Devlet karşılamıyor. Beslediğim 8 hayvanla, geçimimize sağlamaya çalışıyoruz. Ahır da kayınpederime ait. Eğer devletin desteği olursa, bu işi daha da genişletmek istiyorum'' diye konuştu.

Kutlu, büyükbaş hayvanlarından 4'üne torunlarının adı olan Şeyma, İlayda, Efe ve Merve koyduğunu ve isimleriyle seslendiğini kaydetti. Diğer kadınlara da kendi işlerini kurma konusunda tavsiyede bulunan Kutlu, "Bulunduğum köydeki kadınların kendi işini kurmaları konusunda örnek oluyorum. Birçok kadın benim gibi kendi işini kurarak ev ekonomisine katkı sağlamak istiyor. Kendi gelirimi sağlamak, öz güvenimi artırdı ve evime huzur geldi. Benim burada en büyük destekçim, eşim oldu. Bunun yanında günlerimi ineklerime bakarak ve buzağılarımı severek geçiriyorum" dedi.



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