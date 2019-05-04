Evlenecek çiftlerin fotoğraf çekim yolu

BALIKESİR-Bigadiç karayolunun 4 kilometrelik kısmı, belediyenin yaptığı peyzaj düzenlemelerinin ardından gelin ve damatların stüdyosu haline geldi. Bahar aylarının başlamasıyla rengarenk çiçekler açan yol kenarındaki alanlar, manzarasıyla ilgi çekiyor.Bigadiç Belediyesi tarafından ilçe merkezinin 4 kilometrelik alanındaki peyzaj düzenlemesiyle bölge doğal stüdyo haline geldi. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte ekipler tarafından dikilen rengarenk çiçekler arasında oluşan görüntü fotoğraf çekmek isteyen çiftlerin ve fotoğrafçıların da uğrak mekanı oldu. Rengarenk çiçekler arasında çekilen fotoğraflarla çiftler bu anlarını ölümsüzleştiriyor.'DOĞAL BİR STÜDYO HALİNE GELDİ'Bigadiç ve çevre ilçelerde evlenecek çiftlerin düğün albümlerini oluşturmak için peyzaj düzenlemesi yapılan bu alanları kullandıklarını söyleyen fotoğraf stüdyosu işletmecisi Emin Saatlioğlu, "Stüdyoda klasik hazır fonlarla yapılan çekimler yerine artık dış mekân çekimleri tercih ediliyor. Belediyenin yaptığı peyzaj çalışması da hem Bigadiç’e gelenler için hoş bir karşılama olurken, bizim için de doğal bir fotoğraf stüdyosu haline aldı" dedi.'EVLENECEK ÇİFTLERİN İŞİNE YARADI'Nikah öncesi fotoğraflı düğün albümlerini oluşturmak için Bigadiç Belediyesince peyzaj düzenlemesi yapılan bölgeye gelen Feyzullah ve Güleser Avcı çifti, bu mutlu günlerinde çiçekler arasında fotoğraf çektirmenin keyifli olduğunu söyledi. Feyzullah Avcı ise “Bu sene düğün fotoğraflarının yol kenarında çekildiğini görüyoruz. Belediye tarafından yapılan bu çalışma hem görsel güzelliğiyle, evlenecek çiftlerinde işine yaradı. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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