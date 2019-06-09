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Evlenecek çiftlerin, düğün arabası tercihi kaldırılan makam araçları oluyor

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA’da belediye başkanı MHP’li Mehmet Sarı’nın seçim vaatlerinden biri olan, kaldırılan birim müdürlerinin makam araçlarının kentte evlenen çiftlere düğün arabası olarak verilmesi hizmeti devam ediyor. Evlenecek...

Evlenecek çiftlerin, düğün arabası tercihi kaldırılan makam araçları oluyor

Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA’da belediye başkanı MHP’li Mehmet Sarı’nın seçim vaatlerinden biri olan, kaldırılan birim müdürlerinin makam araçlarının kentte evlenen çiftlere düğün arabası olarak verilmesi hizmeti devam ediyor. Evlenecek çiftler, süslemesi yapılarak şoförüyle birlikte tahsis edilen makam araçlarını tercih ediyor.
Amasya’da evlenen Ebru- Aydın Yağmur çifti, belediyeden düğün arabası talebinde bulundu. Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın talimatıyla evlenecek çifte, daha önce birim müdürlerinin kullandığı makam araçlarından biri tahsis edildi. Çift, düğün törenine kendilerine ücretsiz tahsis edilen araçla gitti. Dünya evine giren çift, belediyenin verdiği hizmet için Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve ekibine teşekkür etti. Çifte mutluluklar dileyen Başkan Sarı, kentte ilgi odağı olan makam araçlarının düğün yapacak çiftlere ücretsiz tahsisi hizmetinin süreceğini söyledi.
MAKAM KAPISINI SÖKTÜRMÜŞTÜ
Kentte seçim vaatleri kapsamında, göreve geldiği ilk gün makam odasının kapısını söktüren Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, diğer vaadi olarak da belediyedeki birim müdürlerinin ve personelin kullandığı 15 makam aracını kaldırmıştı. Başkan Sarı, daha önce ihtiyaç dahilinde kullanılacağını belirttiği makam araçlarını, kentte evlenen çiftlere ücretsiz düğün arabası olarak tahsis edilmesi talimatını vermişti. Belediye önünde süslemesi yapılarak bekletilen makam araçları, çiftlere, şoförle birlikte veriliyor.

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