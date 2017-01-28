Evlatlık saz kedisi, turna ve deniz kaplumbağası

ADANA'nın Karataş İlçesi'ndeki Akyatan Lagünü'nde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan saz kedisi, deniz kaplumbağası ve turna popülasyonunu arttırmak amacıyla, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) başlattığı, evlat edinme kampanyası devam ediyor.Bölgede koruma altındaki nadir alanlardan biri olan Akyatan Lagünü'nü çevreleyen 22 kilometrelik yaban hayatı geliştirme sahası, halka kapalı tutuluyor. Lagünün gelişiminin bozulmaması için kumsalın dahi kullanılmasına izin verilmiyor. Yaban hayatı geliştirme sahası, birçok canlıya da ev sahipliği yapıyor. WWF görevlileri ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, nesli tükenen ve koruma altında olan türler arasında bulunan saz kedisi, deniz kaplumbağası ve turnalar için ayrıca çaba sarf ediyor.SAZ KEDİSİ AÇISINDAN EN ZENGİN BÖLGEYapılan çalışmalar sayesinde Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda tespit edilen saz kedisi sayısı, alanın kilometrekare başına düşen canlı açısından dünyadaki en zengin bölgeler arasında olduğu belirlendi. Avcılık, habitat kaybı, bataklıkların tarım alanlarına dönüştürülmesi ve kemirgenlerle mücadele sonucu avlayabilecekleri hayvanların azalmasıyla nesilleri tehlike altında olan saz kedilerinin popülasyonunun, bu çalışmalar sayesinde 100'ü aştığı belirtildi."SEMBOLİK OLARAK EVLAT EDİN"WWF'nin korunup, popülasyonlarının artması için mücadele verilen hayvanlar için başlatılan evlat edinme kampanyası ise devam ediyor. Hayvanseverler 20, 40 ve 85 lira tutarlarında bağışlarla nesli tükenen bu hayvanları sembolik olarak evlat edinebiliyor. Evlat edinilebilecek hayvanlar arasında ayrıca yunus, orfoz, panda, kutup ayısı ve kaplan da bulunuyor. WWF evlat edinenlere, yapılan bağışa göre sertifika ve özel hediyeler gönderiyor.FOTOĞRAFLI