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Evinin yolu kardan kapanan engelli, 2 kilometre sedyede taşındı
KAYSERİ'nin Sarız ilçesi Kırkısrak mahallesinde evinde rahatsızlanan engelli H.K., eve ulaşım sağlanan patika yolun kar nedeniyle kapanması nedeniyle jandarma ekipleri tarafından 2 kilometre sedyede taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Kırkısrak...
GENEL 26.12.2019, 17:33
KAYSERİ'nin Sarız ilçesi Kırkısrak mahallesinde evinde rahatsızlanan engelli H.K., eve ulaşım sağlanan patika yolun kar nedeniyle kapanması nedeniyle jandarma ekipleri tarafından 2 kilometre sedyede taşınarak ambulansa ulaştırıldı.
Kırkısrak mahallesi Kocalar mezrasında oturan engelli H.K., evinde rahatsızlandı. Komşuları 112 Acil Servis'e haber verdi. Mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, Kocalar mezrasına ulaşımı sağlayan patika yolun kardan kapanması nedeniyle eve ulaşamadı. Bunun üzerine jandarmadan yardım istendi. Eve ulaşan jandarma devreyi ekibi, H.K.'yı sedye ile yaklaşık 2 kilometre yola kadar taşıyıp, ambulansa ulaştırdı. H.K., ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.
Kırkısrak mahallesi Kocalar mezrasında oturan engelli H.K., evinde rahatsızlandı. Komşuları 112 Acil Servis'e haber verdi. Mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, Kocalar mezrasına ulaşımı sağlayan patika yolun kardan kapanması nedeniyle eve ulaşamadı. Bunun üzerine jandarmadan yardım istendi. Eve ulaşan jandarma devreyi ekibi, H.K.'yı sedye ile yaklaşık 2 kilometre yola kadar taşıyıp, ambulansa ulaştırdı. H.K., ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.
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