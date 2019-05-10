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Evinin önünden oynarken kaybolan Ecrin, 4'üncü günde de aranıyor (3)

HAMİLE ANNE UMUTLU BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR Samsun'da Salı günü evlerinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Kurnaz'ın ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor. İlk eşini kaybeden, 7 ay önce de Deniz Kurnaz ile evlenen ve bu evlilikten de...

Evinin önünden oynarken kaybolan Ecrin, 4'üncü günde de aranıyor (3)

HAMİLE ANNE UMUTLU BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Samsun'da Salı günü evlerinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Kurnaz'ın ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor. İlk eşini kaybeden, 7 ay önce de Deniz Kurnaz ile evlenen ve bu evlilikten de 6 aylık hamile olan Sevcan Kurnaz, kızının ortaya çıkmasını beklediklerini söyledi. Gözü yaşlı Sevcan Kurnaz, "Kızım tek başına gitmezdi. Yanında insan olursa giderdi. Giderken de ses çıkarmazdı, sessiz sakin yanında giderdi. Kızımı en son 10.30'da gördüm. Babaannesine emanet ettik kapının önünde ve ondan sonra da görmedim" dedi. 
ÜVEY BABA: ÜMİDİMİZİ KESMEDİK
Ecrin'in üvey babası Deniz Kurnaz ise, "Olayın nasıl olduğunu biz de pek bilmiyoruz. Eşim ikiz bebeklerimize hamileydi. Birinin kalbi 3 aylıkken durdu. Ondan dolayı yine rahatsızlandı. Sürekli ağrısı olduğundan dolayı ben onu Vezirköprü merkeze, hastaneye götürdüm. Orada hastanede işlemleri bitirdikten sonra gideceğimiz bazı yerler vardı, oralara gittik. Haber geldi bize, köyden çocuğun olmadığına dair. Bu kadar biliyoruz. Sonra babam jandarmaya haber verdi. Aranmaya devam ediyor. Allah'tan ümidimizi kesmedik, bekliyoruz. Bugün 4'üncü gün aramalar devam ediyor. Umudum hala devam ediyor. Çünkü o bir sabi" diye konuştu.
Bir basın mensubunun 'Kaçırılma ihtimali' ile ilgili sorusuna ise Deniz Kurnaz, "Hiç öyle bir şey şüphe etmiyoruz. Olabilir de olmayabilir de. Bilmediğimiz için yorum yapmak istemiyoruz. Umutla bekliyoruz" diye cevap verdi.
AMCASININ PEŞİNDEN GİTTİĞİNİ DÜŞÜNMÜŞLER
Nuri Kurnaz ise üvey torunu için gözyaşı dökerek, "Eve geldiğimde çocuğun yok olduğun fark ettim. Eşime sordum, 'çocuk nerede' dedim. Çocuğu evinin önüne indirmişler. Amcası hayvanları toplamaya gitmiş. 'Amcasının peşine gitti herhalde' dedi. Eşimin de telefonu arızalı, arayamamış oğlumu. Ben de arayıp ulaşamadım. Benden 15-20 dakika sonra oğlum buraya geldi. Biz de ona 'Ecrin nerede' diye sorduk. O da 'baba çocuk evin önündeydi. Ben hayvanları toplamaya gittim' dedi. Ancak biz kendimiz aramaya kalktık. Çevreye baktık, bulamadık. Sonra karakolu aradım, haber verdim. Hemen aramaya başladılar. 4 gündür arıyoruz, hala bir ipucuna ulaşamadık. Bir umutla bekliyoruz. Umudumuzu da yitirmiş değiliz henüz. Bölgede kurtar, çakallar var. İnşallah onlarla da karşılaşmamıştır" dedi.
Kaçırılma şüphesiyle ilgili olarak ise Nuri Kurnaz köyde kimseyle husumetli olmadığını söyledi.
Arama- kurtarma çalışmalarında AFAD'a ait 3 canlı arama köpeği ve 1 de kadavra köpeğinin kullanıldığı belirtildi.    

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