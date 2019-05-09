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Evinin önünden kaybolan minik Ecrin'i komandolar arıyor (2)

ECRİN İÇİN HELİKOPTER VE DRONE DESTEKLİ ARAMA Vezirköprü ilçesinde kayıp olarak aranan Ecrin Kurnaz için başlatılan arama ve kurtarma çalışmasıyla ilgili Samsun Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada önceki gün...

Evinin önünden kaybolan minik Ecrin'i komandolar arıyor (2)

ECRİN İÇİN HELİKOPTER VE DRONE DESTEKLİ ARAMA
Vezirköprü ilçesinde kayıp olarak aranan Ecrin Kurnaz için başlatılan arama ve kurtarma çalışmasıyla ilgili Samsun Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada önceki gün saat 21.00’da Vezirköprü Kaymakamlığı'nca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün aranarak, ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Alancık Mahallesi'nde 1,5 yaşlarında kız çocuğu Ecrin Kurnaz'ın kayıp olduğu bilgisinin verildiğini belirtilerek "Kayıp bilgisi alınır alınmaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmalarına başlanmıştır. Bugün saat 06.30 itibariyle 15 jandarma, 25 komando, 11 AFAD personeli, 1 UMKE ekibi, 1 köpek timi, 1 canlı arama köpeği ve 1 kadavra köpeği ile arama çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca, drone, helikopter ve 100'ün üzerinde vatandaşımız ile de arama çalışmalarına destek verilmektedir" denildi.

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