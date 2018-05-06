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Evinin balkonunda ölü bulundu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Cuma Şahin adlı kişi,  evinin balkonunda ölü bulundu. Olay bugün saat 15.30 sıralarında, Şirinevler Mahallesi 291 Sokak'ta bulunan bir evin balkonunda meydana geldi. Balkonda hareketsiz bir erkeğin yattığını...

Evinin balkonunda ölü bulundu
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Cuma Şahin adlı kişi,  evinin balkonunda ölü bulundu.
Olay bugün saat 15.30 sıralarında, Şirinevler Mahallesi 291 Sokak'ta bulunan bir evin balkonunda meydana geldi. Balkonda hareketsiz bir erkeğin yattığını gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı araştırmada cesedin Cuma Şahin'e ait olduğunu belirlendi. Henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybeden Şahin'in cesedi, savcının incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Talihsiz adamın cesedinin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderileceği öğrenildi. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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