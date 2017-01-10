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Evinin bahçesine 30 metrelik kardan yılan yaptı

ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Serdivan İlçesi'nde 39 yaşındaki İbrahim Kurt evinin önüne yaklaşık 30 metre uzunluğunda kardan yılan yaptı. Kar yağışı aralıklarla etkili olurken, bir yandan da vatandaşların eğlencesi oluyor....

Evinin bahçesine 30 metrelik kardan yılan yaptı

ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Serdivan İlçesi'nde 39 yaşındaki İbrahim Kurt evinin önüne yaklaşık 30 metre uzunluğunda kardan yılan yaptı.
Kar yağışı aralıklarla etkili olurken, bir yandan da vatandaşların eğlencesi oluyor. Serdivan Çubuklu Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Kurt evinin önünde yaklaşık 30 metre uzunluğunda kardan yılan yaptı. Yaklaşık 4 saat uğraşarak yaptığı kardan yılanı kömür ile çizerek şekil veren İbrahim Kurt yılanın dilini de kırmızı boya ile renklendirdi. İbrahim Kurt'un yaptığı heykel gibi kardan yılan beğeni topladı.

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