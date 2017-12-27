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Evini el sanatları merkezine çevirdi

AMASYA’da 2 çocuk annesi Şaziye Aslı Çuhadar (37), evini el sanatları merkezine çevirdi. Şaziye Aslı Çuhadar, atılmak üzere olan bir kazaktan baykuş, eski bir duvar saatinin kutusunu kullanarak taşlardan süs eşyası, deniz kenarından topladığı...

Evini el sanatları merkezine çevirdi
AMASYA’da 2 çocuk annesi Şaziye Aslı Çuhadar (37), evini el sanatları merkezine çevirdi.
Şaziye Aslı Çuhadar, atılmak üzere olan bir kazaktan baykuş, eski bir duvar saatinin kutusunu kullanarak taşlardan süs eşyası, deniz kenarından topladığı taşların üzerine kopya çekmeden bakarak, Red Kit, Ayı Yogi, Pembe Panter, Bugs Bunny, Temel Reis, Simpsonlar, Tom ve Jerry, Garfield, Casper, Tweety gibi çizgi film karakterlerini çizen, kolye, tesbih tasarımları ve yazdığı şiirler ile sanatseverlerin dikkatini çeken Çuhadar, "5 yıl önce keşfettiğim yeteneklerimi hobi olarak yaparak ruhen ve bedenen kendimi rahatlatıyorum" diye konuştu.
Çuhadar, "Birçok hobim var, fotoğraf çekmeyi, Taş boyamayı seviyorum. Tesbih ve takı tasarımı, oyuncaklar yapıyorum. Boş kalan zamanlarım da şiir yazıyorum. Yakında şiir kitabım da çıkacak. Atık malzemelerden de tasarım yapıyorum. İnsanların kullanmayı düşünmedikleri ve attıkları eşyaları birleştirip güzel şeyler oluşturabiliyorum. Amasya aşığıyım. Amasya gerçekten tam bir sanat şehri, ben de Amasya’yı taşlara, şiirlere döküyorum” diye konuştu.
Çuhadar, "Ev hanımlarımızın yeteneklerini keşfetmeleri için denemeleri gerekiyor. Bir çizikle, çizgiyle başlasınlar. 'Ben yapamam' diye bir şey yok, insanlar her şeyi yapabilir. Herkesin de kendine has fikirleri, becerileri, yetenekleri vardır. Ben de 30 yaşından sonra kendimi keşfettim. Şu an aklıma ne gelirse gelsin, oturup yapabiliyorum. Sanatı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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