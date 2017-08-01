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Evinden çöp bidonuna boru döşedi

SUNGURLU(Çorum), () - ÇORUM’un Sungurlu İlçesi'nde çöp atmak için 2 katlı müstakil evine inip çıkan eşinin yorulmaması için 'Çöp boru hattı' kurdu. Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde oturan 68 yaşındaki Mevlide Özpolat, 8 yıl önce...

Evinden çöp bidonuna boru döşedi

SUNGURLU(Çorum), () - ÇORUM’un Sungurlu İlçesi'nde çöp atmak için 2 katlı müstakil evine inip çıkan eşinin yorulmaması için 'Çöp boru hattı' kurdu.
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde oturan 68 yaşındaki Mevlide Özpolat, 8 yıl önce vefat eden eşi İbrahim Özpolat'ın evinin ikinci katının balkonundan dışardaki çöp bidonuna borudan düzenek kurarak çöpleri buradan atmasını istediğini söyledi. Mevlide Özpolat, her gün en az iki defa çöp atmak için aşağı indiğini anlatırken, "Eşim 8 yıl önce vefat etti. Ölmeden önce böyle bir sistem kurmuştu. Onun sayesinde her gün çöp atmak için aşağıya inmeden evden bu işimi hallediyorum" dedi. Yalnız yaşadığını ve kendisi için bu sistemin çok büyük bir kolaylık olduğunu anlatan Özpolat, şöyle dedi:
"Eşime bu nedenle teşekkür ediyorum. Evde çöp olduğunda koku olur normalde ama öyle bir sorunumum yok. Çıkan çöpü anında atıyorum kolaylıkla gidiyor. Eşim vefat etmeden önce bu sistemi kurdu. Eşim ilk söylediğinde ‘olur mu acaba’ dedim. Gerçekten çok pratik bir şey bence, herkesin evine gerekli."

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