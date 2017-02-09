Evinde ölü bulundu

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 62 yaşındaki Ufuk Sebüktekin, ölü bulundu. Vücudunda kesici ve delici yara izi bulunmayan Sebüktekin'in cesedi otopsiye gönderildi.Bodrum'a 2 yıl önce yerleşen Ufuk Sebüktekin'den 2 gündür haber alamayan yakınları, dün saat 20.30'da kontrol için Yeniköy Mahallesi'ndeki evine geldi. Bir boya firmasından emekli Sebuktekin'i yerde yatarken bulan yakınları, polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Sebuktekin'in öldüğünü tespit etti. Üzerinde darbe ya da herhangi bir kesici alet yarası olmayan Sebüktekin'in kalp krizinden ölmüş olabileceği ifade edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sebüktekin'in cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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