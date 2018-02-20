Evinde 'oğlak' besliyor

ORHANGAZİ'de Elektronik Ses Işık Sahne Sistemleri işletmeciliğini yapan 2 çocuk babası Ahmet Yamak, 10 gün önce Orhangazi Fındıklı Mahallesi'nde dünyaya gelen 'Esma' adını verdiği kuzu yavrusunu 10 gündür evinde besliyor.Aldığı günden beri evinde beslediği 'Esma'yı çocuğundan ayırt etmediğini belirten Yamak "Annesinin doğum yaptığı gün 3 kuzu yavrusu dünyaya getirdi. İkisine annelik yapıp Esma'ya hiç bakmadı. Bende onu eve götürmeye karar verdim. Evdekiler çocuklarım kucağımda yavru kuzuyu görünce çok sevindi. Dişi olduğu için ailecek ona 'Esma' ismini verdik. Evde ona bir yer ayarladık yere bez koyduk oradan başka yerine tuvaletini yapmıyor. Yemek olarak ta marketten kutu süt alıp biberona koyup besliyoruz. İşe giderken benimle birlikte geliyor, dükkanda bana arkadaş oluyor. Evladımdan ayırmıyorum, can o can" dedi.SOSYAL MEDYADA MEŞHUR OLDUKuzu yavrusuyla dışarı çıkan Ahmet Yamak vatandaşların Esma’yı gördüğündeki tepkilerini şu şekilde anlattı, "Esmamla birlikte dışarı çıktığımda dışarıda ki insanların tepkisi çok olumlu oluyor. Bir gören ikinciye tekrar bakıyor. Mahallenin maskotu oldu. Ailemle ya da arkadaşlarımla birlikte dışarı çıktığımda herkes Esmayla fotoğraf çekilmek istiyor. Sosyal medya üzerinde çok meşhur oldu kızım" dedi.'BÜYÜDÜKTEN SONRA KÖYE GERİ YOLLAYACAĞIM'Sosyal medya üzerinden yavru kuzunun meşhur olduğunu belirten Yamak, "Annesi kabul etmediği için eve aldım onu, köyde ölüme terk edilmesin diye. 4-5 aylık olduktan sonra geri yollayacağım. Esma ilk değil daha öncelerde de evimde kuzu yavrusu baktım. Anneleri yavrularına bakmayınca çok üzülüyorum onun için alıyorum. Onlar çok masum hayvanlar hiçbir günahları yok. Bazı arkadaşlarım büyüyünce kesersin diyor, benim öyle bir düşüncem yok sadece yavruluk dönemini kötü geçirmesini istemiyorum. Evimizin de neşesi o zaten, büyüyünce köye yollayacağım" diyerek vatandaşlara hayvanlara karşı biraz daha şefkatli olma mesajı verdi.

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