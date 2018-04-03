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Evinde intihar eden Gonca öğretmen toprağa verildi

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM'daki evinde, kendisini tavana iple asarak, yaşamına son veren Türkçe öğretmeni Gonca G.'nin (38) cenazesi, Osmancık ilçesinde toprağa verildi.  Osmancık'taki Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı...

Evinde intihar eden Gonca öğretmen toprağa verildi

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM'daki evinde, kendisini tavana iple asarak, yaşamına son veren Türkçe öğretmeni Gonca G.'nin (38) cenazesi, Osmancık ilçesinde toprağa verildi. 
Osmancık'taki Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Ortaokulu'nda görev yapan, evli ve 2 çocuk annesi Gonca G., iddiaya göre, yakın zamanda bunalıma girdi. Gonca G., geçen pazar günü Koyunbaba Mahallesi'ndeki evinde kendisini tavana iple astı. Gonca G.'yi tavanda, hareketsiz, asılı bulan yakınları, sağlık ekibine haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri, Gonca G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Gonca G. için bugün Osmancık Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Hakan Alkan, Belediye Başkanı Hamza Karataş, Kamu- Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim- Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, şube müdürleri, eğitimciler ve öğretmenin ailesi ile yakınları katıldı. Osmancık Müftüsü Süleyman Çoban'ın öğle vakti kıldırdığı namazın ardından Gonca G., yakınları ve sevenleri tarafından omuzlarda taşınarak, asri mezarlıkta toprağa verildi.

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