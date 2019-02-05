Evinde düşen Fatma Girik, hastaneye kaldırıldı (2)

TABURCU EDİLDİ
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde dengesini kaybedip düşen oyuncu Fatma Girik, kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Girik, ambulans ile Torba Mahallesi'ndeki evine götürüldü.
FOTOĞRAFLI
TABURCU EDİLDİ Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde dengesini kaybedip düşen oyuncu Fatma Girik, kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Girik, ambulans ile Torba Mahallesi'ndeki evine götürüldü. FOTOĞRAFLI
05 Şubat 2019 Salı 14:50
TABURCU EDİLDİ
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde dengesini kaybedip düşen oyuncu Fatma Girik, kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Girik, ambulans ile Torba Mahallesi'ndeki evine götürüldü.
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