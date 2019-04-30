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Evin bahçesine giren yılanı, itfaiyeciler yakaladı

İskender SENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, Hasan Yiğit'in evinin bahçesine giren ve paniğe yol açan yılanı, itfaiye görevlileri yakaladı.  Olay, Tufanpaşa Mahallesi'ndeki Hasan Yiğit'in evinin...

Evin bahçesine giren yılanı, itfaiyeciler yakaladı

İskender SENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, Hasan Yiğit'in evinin bahçesine giren ve paniğe yol açan yılanı, itfaiye görevlileri yakaladı. 
Olay, Tufanpaşa Mahallesi'ndeki Hasan Yiğit'in evinin bahçesinde meydana geldi. Bahçede yılanı gören Yiğit, hemen itfaiyeyi arayarak, yardım istedi. İhbarla eve gelen itfaiye ekibi, bahçede yaptığı araştırmada yılanı, ağacın dalında gördü. Özel aparatla yakalanarak, torbaya konulan yılan, daha sonra itfaiye eri tarafından doğaya bırakıldı.
Öte yandan Hasan Yiğit'in evine, geçen yıl da yılan girmiş, yine itfaiye görevlilerince yakalanmıştı.

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