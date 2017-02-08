Evi yanan çift için seferber oldular

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, Vedat - Eşe Tuncay Çifti'nin yanan evlerinin yerine yenisinin yapılması için Kaymakamlık, Belediye ve hayırsever işadamları seferber oldu. Kış günü evsiz kalan ve oğullarının yanına sığanan çifti için yaptırılan evin iki ayda tamamlanması hedefleniyor.Geçen 30 Aralık gecesi, Vedat (67) - Eşe Tuncay (65) Çifti'nin Gölbaşı Mahallesi'ndeki evi, komşularının bahçeye boşalttığı soba kovası nedeniyle çıkan yangında küle döndü. Çiftin evlerinin bahçesindeki iki koyunu da telef oldu. Kış günü evsiz kalan Tuncay Çifti, oğullarının yanına yerleşti. Evlerinden geriye hiçbir şey kalmayan Tuncay Çifti'nin yardımına Kaymakamlık, Belediye ve Ortacalı işadamları yetişti. Kaymakamlık ve işadamları Tuncay Çifti'nin yanan evlerinin yerine yenisini yapılması için maddi yardım yaparken, Ortaca Belediyesi de tuğla, demir, çimento gibi inşaat malzemeleri ile inşatta çalışacak işçi sağladı.Çiftin yanan evlerinin yerine iki oda bir salon tek katlı bir ev yapılması için çalışmalara başlandı. İki ayda evin yapımının tamamlanması beklenirken, Tuncay Çifti'ne yardımların devam edeceği belirtildi.Yanan evinin yapılması için destek olan Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, CHP'li Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik'e teşekkür eden emekli işçi Vedat Tuncay, "Bize sahip çıkılması nedeniyle çok duygulandık. Kısa süre sonra yanan evimizin yerine yenisi yapılmış olacak. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik de Tuncay Çifti'ne ellerinden gelen desteği verdiklerini belirtip, "Yanan evi eskisinden daha güzel olarak yapıyoruz. Evin temel, dolgu işi, beton ve tuğlasını belediye bütçemizden karşılıyoruz. Bizlerle beraber ilçemizdeki iş adamlarımızda katkıda bulunuyorlar. Ailemiz en kısa sürede evlerine yerleşecekler" dedi.Kaymakam Fatih Ürkmezer "Ortaca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından vatandaşın mağduriyetini gidermek amacı ile Ortaca Belediyesi ve vatandaş işbirliği ile ev yapmaya karar verdik. Bu kapsamda inşaatı yerinde inceledik. Öncelikle çıkan yangında can kaybı olmaması bizi sevindirdi. Evi yanan aileye buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimde bulunuyorum. Mağdur olan vatandaşlarımıza imkanlarımız ölçüsünde her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.FOTOĞRAF