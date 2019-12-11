Evi kundaklanan kadın, iki çocuğuyla yardım bekliyor  

Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi Şerife Yaka'nın (33) evinde çıkan yangında hem eşyaları hem de evi kullanılamaz hale geldi. 2 çocuğuyla sokakta kalan Yaka, İtfaiyenin tuttuğu raporda evin kundaklandığı yazıyor. Daha önce de 3 kez yangın olayı yaşanmıştı dedi.

Yangın, 8 Aralık Pazar günü sabah saatlerinde, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2208 Sokak üzerindeki apartmanın zemin katında meydana geldi. Temizlik işçisi Şerife Yaka'nın evde olmadığı saatlerde yatak odasında başlayan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Yaka'nın komşularının haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangını söndüren itfaiye ekibi, çıkış nedeniyle ilgili inceleme yaptı. Yaka'nın komşuları polise verdikleri ifadede, evin arka balkonundan bir kadının koşarak uzaklaşmasının ardından yangının başladığını söyledi.

KUNDAKLAMA OLDUĞU NETLİK KAZANDI

İnceleme sonucunda rapor tutan itfaiye ekipleri, yangının yatak üzerinde unutulan ya da düşürülen muhtelif bir ateş kaynağından kaynaklandığını raporladı. Yangının ardından evin ve eşyaların tamamen kullanılamaz halde olduğunu belirten Yaka, çocukları Hatice (12) ile Mevlüt Efe'yi (8) yanına alarak annesinin yanına yerleşti. Evdeki eşyaları da bahçeye çıkaran kadın, daha önce de 3 kez evinin önündeki ayakkabılar ve bebek arabasının yandığını, bunu birilerinin bilerek yaptığını düşündüğünü söyledi.

Eşinden ayrı yaşadığını kaydeden Yaka, Daha önce de 3 kez yangın olayı yaşanmıştı. Evin önündeki ayakkabılar ve bebek arabası yanmıştı. Kimin yaptığını bilmiyorum. Maddi durumum kötü, ancak bu evi toparlayabilmiştim. Ev benim değil zaten. İtfaiye tuttuğu raporda kundaklama olduğunu söylüyor. Zor durumdayım dedi.

Şerife Yaka, kış günü iki çocuğuyla ortada kaldığını ifade ederek, kendisine uzanacak yardım eli beklediğini sözlerine ekledi.