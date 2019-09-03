Evi çiçek bahçesi gibi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaşayan Firdevs Güler (65), 2 katlı evini çiçek bahçesine çevirdi. Güler, saksılara ektiği 500 çiçeği evinin balkonuna, bahçesine ve çevreye yerleştirdi.



Keşan'ın Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki Can Sokak'ta bulunan 2 katlı evde yaşayan Firdevs Güler'in çiçek sevgisi, görenleri hayran bırakıyor. Saksılara ektiği 500 çiçeği evinin balkonuna, bahçesine ve çevresine yerleştiren Güler, çiçeklerle ayrı ayrı ilgileniyor. Eşini yıllar önce kaybeden ve 2 çocuğu da ilçe dışında yaşayan Firdevs Güler, çiçek bakmaya çocukluğundan beri meraklı olduğunu belirterek, "10 yaşımdan bu yana çiçek merakım var. O zaman yakında çeşmede yoktu. Kuyudan su çekip, suluyorduk. Evimdeki çiçekler 500 saksıdan fazla. Geçenler bile merak ederek, soruyorlar. En çok sardunya var. Daha çok açtığı için seviyorum. Çok severek bakıyorum. Onlarla konuşuyorum. Kızım bile 'Anne bu kadar çiçekle uğraşılır mı?' diye soruyor. Diyorum, kızım ben çok mutluyum. Nasıl bir çocuk evcilik oynar, o kadar mutluyum ki. Severek bakıyorum. Çevremdekilerde çok memnun. İyi tepki veriyorlar" dedi.



'KOLESTEROLÜM BU SAYEDE DÜŞTÜ'



Çiçek bakmanın kendisinde terapi etkisi oluşturduğunu belirten Firdevs Güler, "Sağlığım yerinde olduğu müddetçe de çiçek bakacağım. Zaman zaman onlarla konuşuyorum. Bazen diyorlar ki 'Nazar değecek'. Ben nazara karşı da onlara dua okuyorum. İnsan gerçekten bir şeyi severek yaparsa çok mutlu olur. Ben mutluyum. Denizde yazlığım ama çiçeklerimi bırakıp gitmiyorum. Ben çiçeklerimle mutluyum. Geçen kış kolesterolüm yükselmişti. Yazın çiçeklerle uğraşırken bana da spor oldu. Kolesterolüm de bu sayede düştü" diye konuştu.