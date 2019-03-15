Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak miting
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak...
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için kırmızı bülten
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için...
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul'da Hangi Parti önde... Bir Oy da sen ver
İstanbul'da Hangi Parti önde... İşte...

Eve gelmeyen eşinin kıyafetlerini otomobile bağlayıp not yazdı

BOLU'da, eşinin 1 haftadır eve gelmemesine sinirlenen kadın, kocasının kıyafetlerini evlerinin önünde bulunan otomobilin üzerine atıp, egzozuna da sıkıştırdı. Öfkeli kadın, otomobilin camına serdiği eşinin gömleğine de, "Eve gelmene...

Eve gelmeyen eşinin kıyafetlerini otomobile bağlayıp not yazdı
BOLU'da, eşinin 1 haftadır eve gelmemesine sinirlenen kadın, kocasının kıyafetlerini evlerinin önünde bulunan otomobilin üzerine atıp, egzozuna da sıkıştırdı. Öfkeli kadın, otomobilin camına serdiği eşinin gömleğine de, "Eve gelmene gerek yok, eşyalarını getirdik, terbiyesiz” yazdı.
Olay, Borazanlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen bir kadın iddiaya göre eşinin 1 haftadır eve gelmemesine sinirlendi. Öfkelenen kadın, kocasının evde bulunan kıyafetlerini evin önünde park halinde olan arabasının üzerine atıp, kapı kolları ve aynalara bağladı. Bazı kıyafetleri aracın egzozuna sıkıştıran kadın, eşinin beyaz gömleğinin üzerine de "Eve gelmene gerek yok, eşyalarını getirdik, terbiyesiz" yazdı. Not yazdığı gömleği de otomobilin yan camına seren kadın, kocasının ayakkabılarını da arabanın ön camına koydu. Otomobili gören vatandaşlar, ilginç olayın fotoğraflarını çekti.

FOTOĞRAFLI

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328