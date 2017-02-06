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Eve aldıkları kuzuyu biberonla besleyip, altına bez bağlıyorlar

MANİSA'da hayvansever bir çift, annesi ölen kuzuya evde bakmaya başladı. Biberonla beslenen, altı bezlenen sevimli kuzunun fotoğrafı sosyal medyada paylaşınca büyük ilgi gördü. Manisa'da çiftçilikle uğraşan Nihat-Nebahat Karaca çifti...

Eve aldıkları kuzuyu biberonla besleyip, altına bez bağlıyorlar
MANİSA'da hayvansever bir çift, annesi ölen kuzuya evde bakmaya başladı. Biberonla beslenen, altı bezlenen sevimli kuzunun fotoğrafı sosyal medyada paylaşınca büyük ilgi gördü.
Manisa'da çiftçilikle uğraşan Nihat-Nebahat Karaca çifti annesi ölen kuzuyu evlerine aldı. Kuzuya küçük bir bebek gibi bakan çift, altına da bez bağladı. Evin içinde dolaşan, hatta kıyafet giydirilen minik kuzunun sevimli görüntüsü kalpleri ısıttı. Kuzuyu evde beslemeye başlayan çiftin çocukları da altına bez bağlanan, oyuncak tavşan ile oynayıp evde gezen kuzunun fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Evde beslenen kuzunun fotoğrafı birçok kişinin ilgisini çekti. Hayvansever çift, biberonla besledikleri kuzuya 'Benekli' adını verdi.

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