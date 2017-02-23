Evden 5 kamyon çöp çıkarıldı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - ADAPAZARI'nda kokudan rahatsız olan vatandaşların şikayeti üzerine eve giren belediye ekipleri 5 kamyon dolusu çöp çıkardı.

Adapazarı Semerciler Mahallesi Boncuk Sokak'ta kokunun yoğunlaşmasının ardından mahalle sakinleri belediyeye şikayette bulundu. 63 yaşındaki M.Y'ye ait olan eve gelen belediye ekipleri evin çöple dolu olduğunu gördü. Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 3 saat süren temizlik çalışması sonucu M.Y.'ye ait ev temizlendi. 5 kamyon çöp çıkartılan evden hurda eşyalar ve yemek artığı gibi çeşitli çöplerin bulunduğu belirtildi. Ev çöplerden arındırılmasının ardından ilaçlandı.



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