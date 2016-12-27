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Evden 4 kamyon çöp çıktı

MANİSA'nın Yunusemre Belediyesi ekipleri, Hafsa Sultan Mahallesi'nde bulunan bir evden 4 kamyon çöp çıkardı. Yunusemre Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Hafsa Sultan Mahallesi'nde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu...

Evden 4 kamyon çöp çıktı
MANİSA'nın Yunusemre Belediyesi ekipleri, Hafsa Sultan Mahallesi'nde bulunan bir evden 4 kamyon çöp çıkardı.
Yunusemre Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Hafsa Sultan Mahallesi'nde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen bir kişinin yaşadığı evden 4 kamyon çöp çıkardı. Mürvet Körpe, başvurusunu değerlendiren Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Eşimin zihinsel engelli olan kardeşi, maalesef çöp topluyor ve topladığı çöpleri eve getiriyor. Ne yaptıysam engelleyemedim. Yunusemre Belediyesi'ne başvuruda bulundum. Ekipler geldiler ve evi temizlediler. Belediyelerin bu şekilde hizmette bulunmaları çok güzel. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Çöpleri çıkaran belediye ekipleri, daha sonra evi dezenfekte etti.

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