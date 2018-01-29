mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türk Ordusu'nun zaferi... Afrin'de kulelere Türk başrağı dikildi
Flaş haber... Afrin'e Türk Bayrağı'nı...
Son dakika... Sınır karakoluna ateş açan PKK/YPG'li 2 terörist öldürüldü
Sınır karakoluna ateş açan 2...
Zeytin Dalı Harekatı; 484 teröristin etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı; 484 teröristin...
Son dakika... Terör mevzileri havadan ve karadan vuruluyor...
Terör mevzileri havadan ve karadan...

Evden 2 römork dolusu çöp çıktı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki 5 katlı binanın birinci katındaki daireden, belediye ekiplerinin yaptığı çalışmayla 2 römork dolusu çöp çıkarıldı. Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik...

Evden 2 römork dolusu çöp çıktı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki 5 katlı binanın birinci katındaki daireden, belediye ekiplerinin yaptığı çalışmayla 2 römork dolusu çöp çıkarıldı.
Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nişancı Paşa Mahallesi Yamanlar Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın birinci katından yayılan kötü kokular nedeniyle yapılan şikayetleri değerlendirdi. Cengiz A. ve Ahmet A. isimli iki kardeşin yaşadığı evi kontrol eden ekipler, dairenin çöp eve dönüştüğünü tespit etti. Çöpler ve diğer atık malzemeler, belediyenin temizlik ekipleri tarafından toplandı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmada, evden 2 römork dolusu çöp ve atık malzeme çıkarıldı. Ev sahiplerine ise evde kalan malzemelerin toplanması için 1 hafta süre verildi. Belediye ekiplerinin 1 hafta sonra evi dezenfekte edeceği belirtildi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

Diyarbakır escort Diyarbakır escort bayan