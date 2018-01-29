Evden 2 römork dolusu çöp çıktı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki 5 katlı binanın birinci katındaki daireden, belediye ekiplerinin yaptığı çalışmayla 2 römork dolusu çöp çıkarıldı.

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nişancı Paşa Mahallesi Yamanlar Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın birinci katından yayılan kötü kokular nedeniyle yapılan şikayetleri değerlendirdi. Cengiz A. ve Ahmet A. isimli iki kardeşin yaşadığı evi kontrol eden ekipler, dairenin çöp eve dönüştüğünü tespit etti. Çöpler ve diğer atık malzemeler, belediyenin temizlik ekipleri tarafından toplandı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmada, evden 2 römork dolusu çöp ve atık malzeme çıkarıldı. Ev sahiplerine ise evde kalan malzemelerin toplanması için 1 hafta süre verildi. Belediye ekiplerinin 1 hafta sonra evi dezenfekte edeceği belirtildi.

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