Evdeki çelik kasadan hırsızlığa 3 tutuklama

DENİZLİ'deki bir evde çelik kasayı açarak 400 bin lira değerindeki altın ve paraları çaldığı belirlenen 5 kişi, polis tarafından yakalandı. Zanlılardan 3'ü, sevk edildiği adliyede tutuklandı.Karaman Mahallesi'nde 10 gün önce meydana gelen olayda, evden çelik kasa hırsızlığına karışan 5 kişi polis tarafından yakalandı. Konuttaki çelik kasadan 30 bin dolar, 90 bin lira, 29 bilezik, 3 altın set takımı, 100 çeyrek altın, 2 'beşibirlik' altın, 9 hediyelik bileziği çalındığı belirtilirken, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise çalınan paralar ve 1 ruhsatsız tabanca bulundu, atınlar ise bulunamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.FOTOĞRAF





