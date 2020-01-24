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'Evde sağlık hizmeti' uygulaması ile erken teşhis, hayatını kurtardı

GENEL 24.01.2020, 08:21
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'Evde sağlık hizmeti' uygulaması ile erken teşhis, hayatını kurtardı
ANKARA'da 'evde sağlık hizmetleri' kapsamında aile hekimliğince yapılan kan ve gaita testi normal çıkmayınca hastaneye yönlendirilen Durmuş Belli'nin (69) kalın bağırsağında 4 santimetrelik tümör saptandı. Belli, Ankara Şehir Hastanesi'nde, kapalı yöntemle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Belli, "Şükürler olsun hastalığım ilerlemeden bunu öğrendik ve şu an kendimi iyi hissediyorum" dedi.
Bir çocuk babası emekli Durmuş Belli, geçen yıl Sağlık Bakanlığı'nın 'evde sağlık hizmetleri' uygulaması kapsamında evine gelen aile hekimliği görevlilerine kan ve gaita testi verdi. Sonuçları normal çıkmayan Belli, hastaneye yönlendirildi. Etimesgut Devlet Hastanesi'ne başvuran Belli'nin yapılan tetkiklerinde kalın bağırsağında 4 santimetre büyüklüğünde tümör tespit edildi. Belli, buradan Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Belli'nin bağırsağındaki tümör, burada gerçekleştirilen kapalı ameliyat yöntemiyle alındı. 'Evde sağlık hizmetleri' kapsamında yapılan testler sonucunda hastalığı ilerlemeden tespit edilen Belli, önümüzdeki günlerde taburcu edilecek.
'KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM'
Durmuş Belli, hiçbir rahatsızlığının olmadığını düşünmesine rağmen, aile hekimleri tarafından yapılan kontrol sonrası kalın bağırsağında tümör olduğunu öğrendiğini söyledi. Belli "Benim hiçbir şikayetim yoktu. Normal günlük yaşamıma devam ediyordum. Yapılan test sonuçlarının anormal çıkmasıyla Etimesgut Devlet Hastanesi'ne gittim. Orada kalın bağırsağımda bir tümör olduğu ortaya çıktı. Bunu ilk başta duyunca çok korktum. Çünkü, aklımda asla böyle bir şey yoktu. Şükürler olsun hastalığım ilerlemeden bunu öğrendik ve şu an kendimi iyi hissediyorum" dedi.
Dursun Belli'nin eşi Ayşe Belli ise, "Eşimin ameliyat olması gerektiği söylenince bir an çok panikledik. Ne yapacağımızı bilemedik. Sonra bizi oradan Ankara Şehir Hastanesi'ne yönlendirdiler. Burada ameliyatımızı olduk. Şu an eşim iyi, şükürler olsun" diye konuştu.
'TÜMÖR SON DERECE KOMPLİKE BİR NOKTADAYDI'
Ankara Şehir Hastanesi Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Mehmet Avşar, yaklaşık 2 saat süren ameliyatla tümörün çıkarıldığını söyleyerek, "Tümörlü organı radikal bir ameliyat sonucu çıkardık. Çünkü tümör son derece komplike bir noktadaydı. Bu tür radikal ameliyatlar son derece karmaşık ameliyatlardır. Bu konuda bizim servisimiz dünya standartlarında bir istatistiğe sahip. Şimdi hastamızı takip ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı da olmazsa önümüzdeki Cuma ya da Pazartesi günü hastamızı evine göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

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