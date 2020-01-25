Son Dakika
Evde Hint keneviri yetiştirmek için ışıklandırma sistemi
GENEL 25.01.2020, 17:14
AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir eve baskın yapan polis ekipleri, 100 kök Hint keneviri ve bir miktar esrar ile kenevir yetiştirmekte kullanılan ışıklandırma sistemi ele geçirdi. Evdeki D.K, gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Davutlar Mahallesi'ndeki bir evde Hintkeneviri yetiştirildiğini öğrendi. Teknik ve fiziki takibin ardından dün eve operasyon yapıldı. Evde yapılan incelemede, zemin katta Hint keneviri yetiştirilmesi için sera düzeneği kurulduğu belirlendi. Odalarda yapılan aramada ise saksılar içinde 100 kök Hint keneviri, 165 gram esrar, 72 gram likit esrar, 1 pres vakum makinesi, 1 hassas terazi ile kenevir yetiştirmekte kullanılan 3 ışıklandırma sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan D.K.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Davutlar Mahallesi'ndeki bir evde Hintkeneviri yetiştirildiğini öğrendi. Teknik ve fiziki takibin ardından dün eve operasyon yapıldı. Evde yapılan incelemede, zemin katta Hint keneviri yetiştirilmesi için sera düzeneği kurulduğu belirlendi. Odalarda yapılan aramada ise saksılar içinde 100 kök Hint keneviri, 165 gram esrar, 72 gram likit esrar, 1 pres vakum makinesi, 1 hassas terazi ile kenevir yetiştirmekte kullanılan 3 ışıklandırma sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan D.K.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
11°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 25 Ocak 2020
|İmsak
|06:45
|Güneş
|08:14
|Öğle
|13:21
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|18
|40
|2. Başakşehir
|18
|36
|3. Trabzonspor
|18
|35
|4. Fenerbahçe
|18
|34
|5. Alanyaspor
|18
|32
|6. Galatasaray
|18
|30
|7. Beşiktaş
|18
|30
|8. Göztepe
|18
|26
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|18
|23
|12. Denizlispor
|18
|22
|13. Gençlerbirliği
|19
|21
|14. Konyaspor
|18
|18
|15. Kasımpaşa
|18
|15
|16. Antalyaspor
|18
|14
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|18
|37
|2. Bursaspor
|19
|33
|3. Erzurum BB
|18
|31
|4. Keçiörengücü
|18
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|6. Ümraniye
|19
|28
|7. Menemen Belediyespor
|18
|28
|8. Adana Demirspor
|18
|27
|9. Giresunspor
|19
|27
|10. Altay
|18
|24
|11. Balıkesirspor
|18
|24
|12. Fatih Karagümrük
|18
|23
|13. İstanbulspor
|18
|20
|14. Altınordu
|18
|19
|15. Osmanlıspor
|18
|16
|16. Adanaspor
|18
|13
|17. Boluspor
|18
|13
|18. Eskişehirspor
|18
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|23
|67
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|23
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|43
|2. Real Madrid
|20
|43
|3. Atletico Madrid
|20
|35
|4. Sevilla
|20
|35
|5. Getafe
|20
|33
|6. Athletic Bilbao
|21
|31
|7. Real Sociedad
|20
|31
|8. Valencia
|20
|31
|9. Villarreal
|20
|28
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|20
|27
|12. Real Betis
|20
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|20
|23
|15. Real Valladolid
|20
|22
|16. Eibar
|20
|22
|17. Mallorca
|20
|18
|18. Celta de Vigo
|20
|16
|19. Espanyol
|21
|15
|20. Leganés
|20
|14
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016