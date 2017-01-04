Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 şehit 4 yaralı
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaybedersek Serv önümüze getirilecek
"Kimse inanç ve etnik kimlik...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, görevinden istifa etti
Ülkücülere önemli 'anayasa' mesajı
Konya'dan İzmir'e gelen Kırgız ve Uygur 3 aile gözaltında
Riena operasyonu; Kırgız ve Uygur...

Evde çıkan yangında tüp patladı; yaşlı kadın öldü

DİYARBAKIR'ın Ergani İlçesi'nde, tek odalı evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Cevahir Yavuz, çıkan yangında ısınan piknik tüpünün patlamasıyla hayatını kaybetti. Ergani İlçesi Namık Kemal Mahallesi, Esem Sokak'taki tek odalı evde...

Evde çıkan yangında tüp patladı; yaşlı kadın öldü
DİYARBAKIR'ın Ergani İlçesi'nde, tek odalı evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Cevahir Yavuz, çıkan yangında ısınan piknik tüpünün patlamasıyla hayatını kaybetti.
Ergani İlçesi Namık Kemal Mahallesi, Esem Sokak'taki tek odalı evde yalnız yaşayan Cevahir Yavuz adlı kadın, uyuduğu sırada evdeki elektrikli ısıtıcının yere düşmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevler, odada bulunan piknik tüpünü de sardı. Isınan tüp, büyük bir gürültü ile patladı. Patlamada Cevahir Yavuz hayatını kaybederken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Cevahir Yavuz'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55