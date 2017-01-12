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Evde çıkan yangında 3 kişi öldü (3)

ANNE, BABA VE KARDEŞİNİ YİTİRDİ Denizli'nin Çal İlçesi'ndeki 2 katlı ahşap müstakil evde bugün saat 04.00'te çıkan yangında ev hamını annesi Habibe Göktürk, çiftçi babası Halil Göktürk ve kız kardeşi, 12 yaşındaki Gülben...

Evde çıkan yangında 3 kişi öldü (3)

ANNE, BABA VE KARDEŞİNİ YİTİRDİ
Denizli'nin Çal İlçesi'ndeki 2 katlı ahşap müstakil evde bugün saat 04.00'te çıkan yangında ev hamını annesi Habibe Göktürk, çiftçi babası Halil Göktürk ve kız kardeşi, 12 yaşındaki Gülben Göktürk'ü yitiren 18 yaşındaki Gülcan Göktürk, olayı duyar duymaz eve koştu. Gözyaşını tutamayan genç kızı, komşuları sakinleştirdi.
Tıbbi sekreter Gülcan Göktürk'ün il merkezindeki bir hastanede görev yaptığı ve oradaki akrabalarının yanında yaşadığı belirtildi.
İLK BELİRLEME ELEKTRİK KONTAĞI
Yapılan ilk incelemeye göre yangının elektrik kontağından çıktığının tespit edildiği kaydedildi. Yangının kesin çıkış nedeninin ise yapılacak detaylı inceleme sonra belirleneceği bildirildi.
ÇİFT KÜÇÜK KIZLARI İÇİN TEKRAR EVE GİRMİŞ
Görgü tanıkları, yangın anında baba Halil Göktürk ile eşi Habibe Göktürk'ün dışarı çıkmayı başardığı, çiftin evin üst katında bulunan küçük kızlarını kurtarmak için tekrar içeri girdiğini söyledi. Çiftin eve girmesinden kısa süre sonra ise çatının çöktüğü belirtildi. İtfaiye ekiplerinin saat 13.00'e kadar süren çalışmasıyla, ölenlerin cesetleri, çatı göçüğünün altından çıkarıldı, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne morguna götürüldü.
Ölen ailenin, Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan'ın uzaktan akrabası olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Akcan, itfaiye ekiplerinden ve jandarmadan konuyla ilgili bilgi aldı.

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