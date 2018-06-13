Evde baktığı kuzuya biberonla süt veriyor, altını bezliyor

TRABZON’da apartman dairesinde oturan Fatma Samat (49), annesi ölünce sürüde başıboş kalan kuzuyu alarak evinde beslemeye başladı. Samat, altını bezlediği, biberonla süt verdiği kuzuyu çocuklarından ayırmıyor.Erdoğdu Mahallesi’nde oturan iki çocuk annesi Fatma Samat, ailesiyle birlikte gittiği yayla gezisinde küçükbaş hayvan sürüsüyle karşılaştı. Samat, sürüde ilgisini çeken kuzunun annesinin öldüğünü öğrenince satın aldı. Fatma Samat, evine götürdüğü kuzuya 'Fıstık' adını verdi, altını bezleyip, biberonla süt içirerek beslemeye başladı.‘ÇOCUKLARIMDAN FARKI YOK’Bebek gibi baktığı kuzuyu çocuğu gibi sevdiğini anlatan Fatma Samat, “Kuzunun annesi ölünce sürü de sahipsiz kaldı. ‘Ezilecek diye’ endişelendim ve kuzuyu satın aldım. Evime getirip bakmaya başladım. Biberonla besliyorum. Altını değiştiriyorum. Çocuklarımın bebeklik kıyafetlerini giydiriyorum. Çocuklarımdan hiçbir farkı yok. Sofraya beraber oturuyoruz. Beraber yatıyoruz. Hiçbir zaman onu çocuklarımdan ayırmadım. Çünkü o da bir çocuk” dedi.Baktığı kuzuyu büyüdüğünde doğal yaşamına bırakmak zorunda kalacağını da anlatan Samat, “Büyüdüğü zaman onu evde bakmam mümkün olmayabilir. Doğal yaşamına bırakmak zorunda kalabilirim. Ama nasıl ondan ayrılacağımı düşünüyorum" diye konuştu.

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