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Ev kadını Hülya, oto lastik tamircisi oldu

BURSA'da 8 ay öncesine kadar hiç çalışmayan, ev kadını, 1 çocuk annesi Hülya Yalçın (46) ile oto lastik tamircisi yanında çalışan arkadaşı kendi iş yerlerini açtı. Kısa sürede işi öğrenen Yalçın, erkek meslektaşları gibi otomobil...

Ev kadını Hülya, oto lastik tamircisi oldu
BURSA'da 8 ay öncesine kadar hiç çalışmayan, ev kadını, 1 çocuk annesi Hülya Yalçın (46) ile oto lastik tamircisi yanında çalışan arkadaşı kendi iş yerlerini açtı. Kısa sürede işi öğrenen Yalçın, erkek meslektaşları gibi otomobil lastiklerini tamir edip, balans ayarı yapıyor. Yalçın, "Kadınların yapamayacağı iş yok" dedi.
Daha önce bir işte çalışmayan ev kadını Hülya Yalçın ve oto lastik tamircisi yanında çalışan arkadaşı, 8 ay önce ortaklaşa kendi iş yerlerini açtı. Yalçın, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki atölyede kısa sürede işi öğrendi. Erkek meslektaşları gibi araçların lastik bakım ve tamirini yapan Yalçın, tek başına lastikleri söküp takabiliyor. Yalçın, balans ayarını da yapıp araçları müşterilerine hazır hale getiriyor.
'KADIN İSTERSE HER ŞEYİ BAŞARIR'
Daha önce hiç tecrübesi olmadığı iş hayatına kısa sürede alışan ve ev bütçesine katkı sağlayan Hülya Yalçın, şöyle konuştu:
"Hiç bilmediğim bir meslekti. Burada başladım. Benim açımdan bir zorluğu yok. Hem erkek hem kadın müşterilerimiz bu durumdan memnunlar. Beni ilk gördüklerinde şaşıranlar oldu. 'Siz mi tamir edeceksiniz?' gibi tepkiler verdiler. Başta yadırgandım ama şimdi öyle bir şey yok. Gerçekten kadınların yapamayacağı iş yok. Benim düşüncem şu ki; kadın isterse her şeyi başarır."
İşini sevdiğini söyleyen Yalçın, "İş iştir. İşin zorluğu yok. Ben memnunun işimden. Ama büyük arabalarda, kriko ile kaldırırken zorlanıyorum. Başka zorlandığım bir konu yok. Bu meslekte kadın olmanın bir zorluğu yok. Ben bu işimden ekmek yiyorum. Çok memnunum. Herkese de tavsiye ederim" dedi.

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