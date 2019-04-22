Ev hayali kuranların yüzü güldü

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından alt gelir grubuna yönelik sosyal konut projesi kapsamında yapımı süren konutların hak sahipleri, kura ile belirlendi. İlki 12 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş, emekli listlerindeki eksik başvurulara yapılan itiraz üzerine yenilendi. Yıllardır ev hayali kuran aileler, kurada isimlerinin okunduğunu duyunca gözyaşlarına hakim olamadı.Kemalpaşa ilçesi, Çambel Mevkisi'nde toplam 679 konutun yapılacağı TOKİ projesi kapsamında hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştirildi. Kemalpaşa Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nu dolduran aileler, Kemalpaşa 3. Noter başkatibi Alaaddin Koç huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminin sonuçlarını heyecanla bekledi. 4 kategoride başvuruların kabul edildiği çekilişe çocukları ile birlikte gelen aileler arasında en büyük heyecanı engelliler ve yaşlılar yaşadı. Yıllardır ev hayali kuranlar, kuradan çıkan isimleri duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. İlki 12 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş, emekli listlerindeki eksik başvurulara yapılan itiraz üzerine yenilendi. Çambel'de '3+1' olarak planlanan 397 konutta, yeterli başvuru yapılmadığı için başvuru yapan herkes hak sahibi oldu. '2+1' olarak inşa edilen 282 konutun sahipleri ise kura çekilerek belirlendi. Çekilişe 2 artı 1 konutlar için 695 kişi katıldı. Şehit aileleri kategorisine başvuran 1 aile doğrudan hak sahibi oldu. 45 başvurunun bulunduğu engelli kategorisi için, 282 konutun yüzde 5'i olan 14 kişi hak sahibi oldu. 208 emekli başvurusundan ise konut sayısının yüzde 25'i kadar 71 emekliye kontenjan ayrıldı. Kalan konutlar için yapılan başvurular ise normal başvurular arasından belirlendi. Konut sayısının yüzde 20'si kadar yedek adayın belirleneceğini açıklayan TOKİ yetkilisi Mehmet Öç, ödemelerde engelli ya da emeklilere bir ayrıcalık tanınmadığını belirterek "Vatandaşlarımız yüzde 12 ya da yüzde 20 peşinat yatıracak. Bunun dışında herhangibir ara ödeme talep edilmeyecek. Anahtar teslimi yapıldıktan sonra taksit ödemeleri başlayacak. Evin içine girmeden bir ödeme yapılmayacak" diye konuştu.AYNI MUTLULUĞU İKİNCİ KEZ YAŞADILAR12 Nisan'da yapılan çekilişte de talihliler arasında yer alan Ayşe Dündar (41) isminin ikinci kez okunması üzerine büyük mutluluk yaşadı. 2 çocuğu bulunduğunu söyleyen Dündar, "Mutluyuz çok şükür yine bize çıktı. Umudum vardı ama yine de hayırlısı diyordum" dedi. Emekli İlknur Dedeoğlu (49) da çekilişte yüzünün güldüğünü belirterek şöyle konuştu:"Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Kalbim duracak gibi. İlk kez evim olacak. Yıllardır kiradaydık. 2 çocuğumla birlikte 4 kişi yaşıyorum. Hiç evim olmayacak sanıyordum. Ev hayalim hep vardı. Ama bu sefer olacak heralde."MUTLULUKLARINI YAKINLARIYLA PAYLAŞTILARÇekilişin yapıldığı salona 6 aylık torunu Tuana Yaşar ile birlikte gelen Nihat Kurtulmuş (52) emekli olduktan sonra memleketi Artvin'e dönmeyi düşündüğünü ancak Kemalpaşa'da ev sahibi olduğu için İzmir'de kalacağını söyleyerek, "Torun bana uğur getirdi. Artvin'e dönecektim. Emekli olduktan sonra giderim diyordum ama şimdi gitmem. 4 kişi yaşıyoruz. Emekli maaşım 1300 lira, ne iş bulursam çalışıyorum" dedi. Çekilişe oğlu Uğur Karabulut'un adıyla katıldığını belirten anne Firdevs Karabulut, mutlu haberi oğluna telefonda iletti. Çok heyecanlı olduğunu anlatan Karabulut, "Kendi evim var ama çocuğumun şansı. Onu evlendireceğim, yuvası olsun evi olsun istiyordum. İlk çekiliş iptal oldu diye üzüldük. O zaman da çıkmıştı. İkinci kez şans tutmaz demiştik ama yine oldu" diye konuştu. Kızları Medine ve Remziye Nur ile birlikte çekilişe gelen Musa Parlak (35) da kirada yaşamaktan kurtulduğu için çok sevinçli olduğunu dile getirdi. Ev sahibi olmaya hak kazanan Rıfat Gök (52) "Şimdi çok adaletli bir seçim oldu. Herkes gönül rahatlığıyla sevincini yaşıyor. Geçen sefer itiraz ettik. Bu sefer emekliler adına banada çıktı. 5 kişi oturuyoruz. Oğlum askerde. İlk defa evimiz olacak" diye konuştu. 4 yaşında kızı olduğunu anlatan İnayet Geren (25) ise "Hep emekli ve engellilerin daha fazla şansı olduğunu sanıyordum. Bize de çıktı. Beklemediğimiz bir şeydi. Çok şaşırdık" dedi.

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