Euroleague şampiyonu Fenerbahçe’nin bayrağı, İstanbul Boğazı’nda

Hasan YILDIRIM- Mustafa ÖZDABAK/İSTANBUL,() Fenerbahçe'nin THY Euroleague de şampiyon olması sonrası Valilik izniyle sarı-lacivertli dev bayraklar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü asıldı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "Sarı-Lacivertli dev Fenerbahçe bayrakları, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden alınan izinle, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine, Stat Müdürlüğümüz tarafından asıldı. Bayrakların köprülere asılması sırasında gerek Karayolları Genel Müdürlüğü gerekse İstanbul Emniyet Müdürlüğü Boğaziçi Köprü Koruma Şube Müdürlüğü personeli de kulüp personellerimize yardımcı oldu" denildi.

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