"Eurasia Rail" fuarı kapılarını açtı

Gülseli KENARLI - Güven USTA/İSTANBUL,() 7. Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı "Eurasia Rail", İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.



Fuarın açılış törenine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coskunyürek, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, UIC- Uluslararası Demiryolları Birliği'nden Jean Pierre Loubinoux katıldı.



Açılış töreninde bir konuşma yapan Bakan Yardımcısı Yüksel Coskunyürek, “Milli yüksek hızlı trenimiz, yeni nesil elektrikli dizel trenimiz ayrıca yeni nesil milli yük vagon çalışmalarımız da hızlı bir şekilde devam etmektedir. Türkiye koşar adımlarla 2023 yılına yaklaşırken demiryolu sektörünün gelişmesi 2023 yılında hedeflediğimiz 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmamızda büyük bir katkı sağlayacaktır. 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Taşımacılık A.Ş.'yi kurarak ulusal demiryolu ağı üzerinde özel sektörün de demir yolunda yük ve yolcu taşımacılığının da önünü açmış bulunmaktayız. Türkiye'deki bu demir yolu sektöründeki bu büyük değişim ve dönüşüm de uluslararası arena da çok büyük ilgi görmekte. Bu yıl yedincisini düzenlediğimiz bu fuara baktığımız zaman ulusal ve uluslararası yaklaşık 200 tane yatırımcının, kuruluşun, sektördeki paydaşların katılmış olması da bu gelişmenin bir ürünü olsa gerek" şeklinde konuştu.



FUAR HAKKINDA



İstanbul Fuar Merkezi'nde 2-4 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan ve bu yıl 25 ülkeden 200'ün üzerinde katılımcı firmayı, 70 ülkeden gelen 10 bin profesyonel ziyaretçiyle buluşturacak olan fuarda, sektördeki yeni yatırımlar, ürün, hizmet ve teknolojiler sergilenecek.

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