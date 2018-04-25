Eurasia Airshow, Antalya'da başladı (2)

RUSYA'DAN YOĞUN KATILIM

Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, Antalya Uluslararası Havalimanı'nda uçakların sergilenmesi ve gösterilerle devam ediyor. 400 firmanın katıldığı fuara Rusya'dan yoğun katılım var. 400 bin kişinin katılımının beklendiği fuarın 10 milyar dolarlık iş hacmi oluşturulması bekleniyor. Antalya ekonomisine 200 milyon liralık katkı hedefiyle yola çıkılan fuarda Türk polisi, sahil güvenlik ve jandarmanın hava kuvvetlerinin alandaki gösterileri ilgiyle izlendi.

DÜNYADA İLK VE TEK KATAR UÇAĞI DA FUARDA

Fuarın en gözde uçağı, dünyada sadece bir adet olan Qatar Airways'e ait Airbus A350-1000 oldu. 6 kişilik aileye özel bölüm, 46 business, 281 ekonomik koltuğu ile dünyada tek olan uçakta konfor ve özel yaşam ön planda tutuluyor. 1 aydan beri Katar'dan (Doha) Londra'ya uçan uçakta her koltuk, masaj özelliğine sahip. Özel hayata göre tasarlanan uçakta koltuklar yatak haline gelebiliyor. Doha'dan Londra'ya business koltukta uçmak isteyen bir kişi, tek yön için bu uçağa 12 bin ile 15 bin Katar Riyali ödemek zorunda.

THY'NİN EN YENİ KARGO UÇAĞI

Fuarın diğer gözde uçağı ise Türk Hava Yolları'na ait kargo uçağı oldu. Boeing 777 tipi kargo uçağı, THY'nin en yeni ve en büyük kargo uçağı unvanını taşıyor. 44 metre uzunluğunda 106 ton olan kargo uçağı iki kat tasarlandı. 10.5 saat havada kalabilen bu uçak, bu sürede 9500 kilometre yol alıyor. THY'nin bu özelliklere sahip iki kargo uçağı, 2017 yılının Aralık ayından beri hizmet veriyor.



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