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Eto'o, gösteri maçında Türk milli takım forması giydi, 2 gol attı

ANTALYA, () - ANTALYASPOR'un Kamerunlu yıldız futbolcusu Samuel Eto'o, 'Maddeye Bağlanma Spora Bağlan' sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen gösteri maçında Türk Milli Takımı formasıyla oynadı, 2 de gol attı. Akdeniz Üniversitesi...

Eto'o, gösteri maçında Türk milli takım forması giydi, 2 gol attı

ANTALYA, () - ANTALYASPOR'un Kamerunlu yıldız futbolcusu Samuel Eto'o, 'Maddeye Bağlanma Spora Bağlan' sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen gösteri maçında Türk Milli Takımı formasıyla oynadı, 2 de gol attı.
Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden Muhammed Şefik Yılmaz ile Bilgehan Od'un başlattığı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'in danışmanlığını yaptığı 'Maddeye Bağlanma Spora Bağlan' adlı proje kapsamında Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda gösteri maçı yapıldı. Antalya protokolü ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi üyesi gençlerin karşı karşıya geldiği maçta Eto'o, protokol takımında mücadele etti. Eto'o, karşılaşmaya ay- yıldızlı formayla çıktı. Başkan Menderes Türel ve Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın başlama vuruşunu yaptığı maç, yarı sahada 10'ar dakikalık iki devrede oynandı. Eto'o, seyircilerden ve iki takımın oyuncularından büyük ilgi gördü. Kamerunlu dünya yıldızının iki gol attığı gösteri maçı 5-4 protokol takımının üstünlüğüyle tamamlandı.
Başkan Menderes Türel, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle madde bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıldığını söyledi. Kendisinin de maçta yer almak istediğini ancak hafif sakatlığından dolayı oynayamadığını anlatan Türel, "Bu tür projelerle gençlerimizi ne kadar çok spora teşvik edersek, o kadar çok uyuşturucudan uzaklaştırmış oluruz" dedi.
Rıza Çalımbay ise gençleri spora teşvik etmenin önemini anlattı. Çalımbay, Eto'o'nun Türk milli takım forması giymesinin organizasyondaki en güzel görüntülerden biri olduğunu belirtti.

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