Etkili karakışın görüntüsü harika

KARS'te nem oranının yüzde 86'yı bulması nedeniyle ağaçlarda oluşan kırağı, kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkili oldu. Yüksek basıncın etkisi altında bulunan bölgedeki nem oranı önemli ölçüde arttı. Bunun sonucunda oluşan kırağı, görsel açıdan güzellik getirdi. Güneşin açmasıyla birlikte doyumsuz manzaraların oluştuğu Kars'ta, bazı kişiler kırağıyı fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirdi. Fethiye Camii önündeki ağaçlarda da oluşan kırağı kartpostallık görüntü oluştururken bu yıl kış mevsiminin çok yağışlı ve soğuk geçtiğinden yakındı.SOĞUKLAR DOĞU'YU TERKETMİYORTürkiye'nin en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 23.4 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Termometreler Ardahan'da 20.2, Kars'ta 16.7, Erzurum'da 10.6, Iğdır'da 10.4, Ağrı'da 10, Muş'ta 3.8 ve Erzincan'da 3.2 dereceyi gösterdi.Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve Erzincan'ın güneyinde, Ağrı'nın ise genelinde bugün aralıklarla kar yağışının beklendiğini bildirdi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceğini belirten uzmanlar, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli olunmasını istedi. Uzmanlar, "Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dedi.

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