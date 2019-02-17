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Etiyopya'daki işini bıraktı, hobisini meslek haline getirdi

KAYSERİ'de çalıştığı firma tarafından dış ticaret uzmanı olarak Etiyopya'da görevlendirilen, ancak yaşam şartlarının zorluğu nedeniyle görevini bırakıp kente dönen Ali Urfalıoğlu (30), hobi olarak başladığı ağaç oymacılığını...

Etiyopya'daki işini bıraktı, hobisini meslek haline getirdi
KAYSERİ'de çalıştığı firma tarafından dış ticaret uzmanı olarak Etiyopya'da görevlendirilen, ancak yaşam şartlarının zorluğu nedeniyle görevini bırakıp kente dönen Ali Urfalıoğlu (30), hobi olarak başladığı ağaç oymacılığını kazanç kapısına dönüştürdü. Urfalıoğlu, ürettiği hediyelik eşyaları satarak geçimini sağlıyor.
Merkez Melikgazi ilçesi Kayseri Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Ali Urfalıoğlu, geçen yıl çalıştığı tekstil firması tarafından Etiyopya'da bulunan fabrikada görevlendirildi. Burada 6 ay kalan Urfalıoğlu, yaşam şartlarının zorluğu nedeniyle görevinden ayrılarak kente geri döndü. İş bulamayan Ali Urfalıoğlu, hobi olarak ağaç oymacılığına başladı. 2 hafta önce kendi iş yerini açan Ali Urfalıoğlu, marangozhanelerden topladığı ağaçları atölyesine getirerek işliyor. Ali Urfalıoğlu, ürettiği hediyelik eşyaları satarak yaşamını sürdürüyor.
'HOBİ OLARAK BAŞLADIĞIM İŞİ MESLEĞİM HALİNE GETİRDİM'
Çam, ardıç, kayın, meşe gibi kuru ağaçların kökleri ve dallarına şekil verip hediyelik eşya ürettiğini belirten Ali Urfalıoğlu, "Hobi olarak başladığım işi mesleğim haline getirdim, mutluyum. Ağaçtan, saz, fotoğraf makinesi, saat, otomobil gibi ürünler yapıyorum. Emek gerektiren bir iş olduğu için uzun sürebiliyor. Dışarıdan yabancı turistler de geliyor ve burada yaptığım ürünleri satın alıyor. Yaptığım işi seviyorum. Atölyemin yan tarafında dükkanı bulunan fotoğrafçı arkadaşım ile beraber sosyal medya hesaplarımızda ürünlerimizin tanıtımını yapıyoruz. Sosyal medya sayesinde de satışlarımız olmaya başladı" dedi.

FOTOĞRAFLI

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