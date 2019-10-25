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Etiler'de çatıda tehlikeli çalışma
Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL, () BEŞİKTAŞ'ta üç katlı bir binanın çatısında çalışan 2 işçinin kendilerince aldığı iş güvenliği pes dedirtti. İşçinin düşmemesi için beline bağladığı iple yaptığı...
GENEL 25.10.2019, 09:52
Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL, () BEŞİKTAŞ'ta üç katlı bir binanın çatısında çalışan 2 işçinin kendilerince aldığı iş güvenliği pes dedirtti. İşçinin düşmemesi için beline bağladığı iple yaptığı tehlikeli onarım çalışması cep telefonu ile görüntülendi.
Etiler'de üç katlı bir binanın çatısında iki işçi onarım yapmak için çatıya çıktı. İşçilerden biri kendini belinden ip ile bağlayarak çatının uç kısmındaki onarımları yapmaya başladı. Diğer işçi ise arkadaşının bağladığı ipi tutarak arkadaşının düşmemesi için önlem aldı. İşçilerin kendilerince aldığı iş güvenliği önlemi çevrede bulunanların dikkatini çekti. 2 işçinin önlem almadan yaptığı tehlikeli onarım cep telefonu ile kaydedildi.
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