Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Bahçeli'den, TBMM töreninde çarpıcı açıklamalar
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na baldırıyla ilgili konuştu

Et ve Süt Kurumu mağazası önünde 'Ramazan' kuyruğu

SİVAS'ta yaklaşan Ramazan ayı öncesi kent sakinleri, Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü satış mağazasında piyasaya göre yaklaşık 10 lira daha ucuza satılan etlerden almak için kuyruk oluşturdu. Ramazan ayı yaklaşırken, Sularbaşı...

Et ve Süt Kurumu mağazası önünde 'Ramazan' kuyruğu
SİVAS'ta yaklaşan Ramazan ayı öncesi kent sakinleri, Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü satış mağazasında piyasaya göre yaklaşık 10 lira daha ucuza satılan etlerden almak için kuyruk oluşturdu.
Ramazan ayı yaklaşırken, Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak'ta hizmet veren Et ve Süt Kurumu'nun Sivas'taki tek satış mağazası önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Ramazan öncesi erzaklarını tamamlamak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde kuyruğa girerek sıra bekliyor. Kıymanın 32, kuşbaşının ise 35 liradan satıldığı Et ve Süt Kurumu mağazası, ürünler piyasaya oranla yaklaşık 10 lira daha ucuz olduğu için tercih ediliyor. Satış mağazasının önündeki kuyruk gün boyunca eksilmiyor. Sırada bekleyenler kaliteli ve daha ucuz olduğu için Et ve Süt Kurumu ürünlerini tercih ettiklerini belirtirken, mağaza sayısının artırılması gerektiğini ifade etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328