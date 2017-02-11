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Eşyasız tek odalı evde komşularının baktığı yaşlı adam huzurevine yerleştirildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde, tek odalı eşyası bulunmayan evde komşularının yardımıyla hayatını sürdürmeye çalışan 75 yaşındaki Şaban Kömür huzurevine yerleştirildi. İlçeye bağlı...

Eşyasız tek odalı evde komşularının baktığı yaşlı adam huzurevine yerleştirildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde, tek odalı eşyası bulunmayan evde komşularının yardımıyla hayatını sürdürmeye çalışan 75 yaşındaki Şaban Kömür huzurevine yerleştirildi.
İlçeye bağlı Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerindeki evde yaşayan ve 3 çocuğu da ilgilenmeyince komşularının yardımıyla karnını doyuran Şaban Kömür, Keşan Kaymakamlığı'nca huzurevine yerleştirildi. Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle görmekte ve yürümekte güçlük çeken Şaban Kömür, Keşan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, Ak Parti Keşan İlçe Teşkilatı Sosyal Politikalar Başkanı Nedim Koç ve partili gençler tarafından evinden alınarak Keşan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Şaban Kömür daha sonra Edirne Huzurevi'ne yerleştirildi.

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