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Estetik tutkusu; 23'üncü kez ameliyat olacak

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()  ADANA'da  2 yıl önce sahte doktora yaptırdığı dudak dolgusu nedeniyle sağlık sorunlarıyla gündeme gelen 2 çocuk annesi Güllü Köse, yılbaşından sonra 2 estetik ameliyatı daha olacak. Daha önceki kalıcı makyaj...

GENEL 19.12.2019, 11:36

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()  ADANA'da  2 yıl önce sahte doktora yaptırdığı dudak dolgusu nedeniyle sağlık sorunlarıyla gündeme gelen 2 çocuk annesi Güllü Köse, yılbaşından sonra 2 estetik ameliyatı daha olacak. Daha önceki kalıcı makyaj sildirme ameliyatında kaş derisi yanan Köse, ses estetiği ve kaş estetiği ameliyatına gireceğini söyledi.

Estetik yaptırmaya nasıl başladığını anlatan 2 çocuk annesi Güllü Köse, "26 yaşımda 2'nci çocuğumu doğurdum. Hamile kaldığımda zaten çok kiloluydum. 105 kiloyla doğuma girdim. Doğumdan sonra hamilelik kilolarımı verdim ama vücudumda çok fazla deforme oldu, çok sarkmalar oldu. Hamilelik sonrasında 'karnımı gerdireyim göğüslerimi dikleştireyim'  diye başladı. Sonra hızlı bir şekilde kilo vermeye başladım. Kilo verince sarkmalar oluştu sarkmalar oldukça ben germeye başladım. Burada böyle bir hata yaptım onu da insanlara söylüyorum. Ben ideal kiloma gelmeden estetik ameliyatı yaptırdım ama kilo vermeye devam ettiğim için vücudum sarkmaya devam etti. Dolayısıyla bir kere yapılması gereken işlem birden fazla yapıldı." dedi.


 

"DUDAK DOLGUSU MACERAM OLDU"

Yaşadığı sağlık sorunlarını anlatan Köse, "Dudak dolgusu maceram oldu. Dudak dolgusu doktor sandığım biri tarafından yapıldı. 3 gün sonra dudaklarım çok şişti başka birkaç arkadaşımın daha başına geldi. Daha sonra bu adli boyuta geçti Sağlık Bakanlığı duruma el attı o kişi de hapis cezası aldı. Bu durum yaşandığında 17'nci ameliyatımdı, sonra 20 oldu, 22 oldu." diye konuştu.


 

"ÇOK FAZLA ÜNLÜ ALBÜM ÇIKARMADAN ÖNCE SES ESTETİĞİ OLUYOR"

23'üncü estetik ameliyatının ses estetiği olacağını söyleyen Köse, "Yılbaşından sonra ses estetiği olacağım. Ses estetiği Türkiye'de çok yapılan bir işlem değil. Çok bilinen bir işlem de değil. Türkiye'de bunu yapan bildiğim kadarıyla tek bir tane doktor var. Beni muayene etti muayene sonucunda ses estetiği olabileceğime kanaat getirdiği için ses estetiği olmama karar verdim ki  normalde doktor isim verdi de ben vermeyeyim . Çok fazla ünlülerin albüm çıkarmadan önce ses estetiği olduğu durumlar da varmış." dedi. Kaşının kalıcı makyajını sildirme operasyonu sırasında yandığını ve dudak dolgusundan sonra kaşıyla ilgili sorunlar yaşadığını söyleyen Köse, 24'üncü estetik ameliyatının kaş estetiği ameliyatı olacağını söyledi.


 

"HASTA NE İSTEDİĞİNİ ÇOK İYİ BELİRLEMESİ GEREKİYOR"

Estetik yaptırmayı düşünenlere tavsiyeler veren Köse, "Doktoru iyi araştırmaları, hastaneyi çok iyi araştırmaları gerekiyor en önemlisi de hastanın ne istediğini bilmesi gerekiyor. Doktorla hasta ilişkisinin çok iyi olması gerekiyor. Yoksa ameliyat sonrasında hasta da çok büyük hayal kırıklığına uğrayabilir." diye konuştu. Özellikle sosyal medyadan çok tepki aldığını belirten Köse, yaşı ilerledikçe ameliyatlara da devam edeceğini belirtti.


 

"KARDASHIAN'LARDAN GÖRÜP BREZİLYA POPOSU YAPTIRDIM"

Güllü Köse, "Dünyada ya da Türkiye'de birine benzemek gibi bir derdim olmadı. 'Beni alın buna benzetin' demedim.  Benim derdim daha iyisi olmaktı. Daha çok vücudumla ilgili estetik ameliyatı oldum. Sadece çok moda olduğunda yaklaşık 6 yıl önce Kim Kardashian'lardan gördüğüm için Brezilya poposu ameliyatı yaptırdım, kabul ediyorum." diye konuştu. Brezilya poposu ameliyatı ve kaburga aldırma ameliyatından sonra dünyada trend olan Kim Kardashian fiziğine benzemeye başladıktan sonra uzun bir süre Arap dizisinde oynadım. Çekimleri burada İstanbul'da devam etti." dedi.

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