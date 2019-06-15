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Esrar üretmek için ev kiralamışlar

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde Hint keneviri yetiştirildiği belirtilen eve operasyon düzenlendi. Kiralandığı belirlenen evde esrar ve kenevir bitkisi ile kenevir yetiştirme düzeneği bulundu, 4 kişi gözaltına alındı. İl...

Esrar üretmek için ev kiralamışlar

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde Hint keneviri yetiştirildiği belirtilen eve operasyon düzenlendi. Kiralandığı belirlenen evde esrar ve kenevir bitkisi ile kenevir yetiştirme düzeneği bulundu, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Toparlar Mahallesi Çayiçi mevkisinde kiralanan iki katlı evde, Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Dün saat 11.00 sıralarında eve baskın düzenleyen ekipler, narkotik köpeği 'Kaptan'ın da kullanıldığı aramada, 7 saksıda kenevir bitkisi, 2 öğütme aparatı, 40 gram kubar esrar, ışıklı kenevir yetiştirme düzeneği, 3 gram reçine esrar ve 5 bin 500 lira ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.Y., G.B., Ö.Ö. ve Ş.Ö., jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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