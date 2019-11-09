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Esra öğretmen evini 20 kedi ve 2 köpekle paylaşıyor

    ANKARA Ayrancı Anadolu Lisesi (AYAL) Almanca Öğretmeni Esra Şahan, evinde 20 kedi ve 2 köpekle birlikte yaşıyor. Sokağa atılan bakıma muhtaç hayvanlara sahip çıkan Esra öğretmen, "Sokaktan ne kadar can kurtarırsak diye uğraşıyoruz....

GENEL 09.11.2019, 12:49

 

 

ANKARA Ayrancı Anadolu Lisesi (AYAL) Almanca Öğretmeni Esra Şahan, evinde 20 kedi ve 2 köpekle birlikte yaşıyor. Sokağa atılan bakıma muhtaç hayvanlara sahip çıkan Esra öğretmen, "Sokaktan ne kadar can kurtarırsak diye uğraşıyoruz. Bakımı bana zor gelmiyor, bana insanlar daha zor geliyor" dedi. Öğretmenliğe 21 yıl önce başlayan Esra Şahan, AYAL'da Almanca Öğretmenliğinin yanı sıra 'Hayvanları Koruma ve Sevme Kulübü Danışmanı' olarak da görev yapıp, öğrencilerine hayvan sevgisi aşılıyor. Evde bakılırken sokağa atılan veya hastalığı nedeniyle bakıma muhtaç olan hayvanlara sahip çıkan Şahan, evinde 20 kedi ve 2 köpekle birlikte yaşıyor. Şahan, son olarak bir arabanın motor bölümünde sıkıştığı yerden kurtardığı yavru kediyi sahiplerndi. Esra öğretmenin 'Kaporta-2' diye çağırdığı yavru kedi ile evin diğer üyesi 'Süzme' adlı köpek arasındaki dostluk da görenleri şaşırtıyor.


 

Kedilerin köpeklerle barış içinde yaşadığı evindeki bütün hayvanların ortak özelliğinin bakıma muhtaçlık olduğunu söyleyen Şahan, şöyle konuştu:


 

"Bir kısmı evden atılmış, istenmemiş hayvanlar, sokakta kesinlikle idame edemezler. Çünkü el bebek gül bebek önlerine yemek su koyularak bakılan hayvanlar ve birden sokağa terk ediliyorlar. Bir de işte böyle araba çarpmış, hastalanmış ya da kaportadan bulduğumuz kediler var. Bizim öyle 'cins kedi alalım' gibi bir lüksümüz yok. Sokaktan ne kadar can kurtarırsak diye uğraşıyoruz. İnsanlar gibi hepsinin karakteri farklı olduğu için birbirlerine gösterdikleri tepkiler de farklı oluyor. Bazen çok iyi geçiniyorlar, bakıyorsunuz yatıyorlar yalıyorlar birbirini. Sevdiğiniz için öyle olduğu gibi kabul ediyorsunuz. O yüzden bana zor gelmiyor. Bana insanlar daha zor geliyor. Onları kabul etmek daha zor geliyor. Aylık masraflarını nazardan korumak amacıyla hesaplamıyorum, başlarına bir şey gelmesin diye. Zaten hayatım bunlarla bir bütün. Onların gereksinimlerine yönelik bir hayatım var benim, yani öyle kendime bir araba alayım, lüks tatillere gideyim gibi bir şeyim yok."


 

Öğretmenlik mesleği dışında kalan hayatının neredeyse tamamını hayvanlara adayan Esra Şahan, bazı insanlardan gelen olumsuz tepkilere alıştığını söyledi.

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