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Esnaftan, üşüyen köpeğin altına paspas, önüne ısıtıcı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, () - KIRIKKALE'de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına esnaf sahip çıkıyor. Bitkin düşen bir sokak köpeğinin altına kilim seren esnaf, uzatma kablosuyla...

Esnaftan, üşüyen köpeğin altına paspas, önüne ısıtıcı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, () - KIRIKKALE'de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına esnaf sahip çıkıyor. Bitkin düşen bir sokak köpeğinin altına kilim seren esnaf, uzatma kablosuyla yanına elektrik sobası getirerek onu ısıttı.
Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı, sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına, hayvan severler ve esnaf yardım eli uzatıyor. Zafer Caddesi'nde de bitkin düşen bir sokak köpeğini fark eden esnaf ona sahip çıktı. Önce köpeğin altına önce kilim serdiler, ardından uzatma kablosuyla yanına elektrik sobası getirip onu ısıttılar. Diğer sokak hayvanlarına ise mama verip, karınlarını doyurdular.

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