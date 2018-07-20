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Esnaftan sıcak havaya brandalı önlem

MARDİN'in Derik ilçesinde esnaf, ürünlerini sıcaktan korumak ve müşterilerine rahat bir alışveriş ortamı sağlamak amacıyla işyerlerinin bulunduğu sokağın üzerine branda çekti. Derik ilçesinde 45 dereceyi bulan sıcak hava, vatandaşları...

Esnaftan sıcak havaya brandalı önlem
MARDİN'in Derik ilçesinde esnaf, ürünlerini sıcaktan korumak ve müşterilerine rahat bir alışveriş ortamı sağlamak amacıyla işyerlerinin bulunduğu sokağın üzerine branda çekti.
Derik ilçesinde 45 dereceyi bulan sıcak hava, vatandaşları farklı arayışlara yöneltti. İlçe merkezindeki esnaf, güneşten korunmak için sokaklara branda çekti. 55 esnaf, kendi imkanıyla çektikleri branda sayesinde hem serinleyip, hem de ürünlerini güneşten koruyor. İşyerlerindeki ürünlerinin bozulmaması için böyle bir uygulama yaptıklarını anlatan esnaf Mustafa Erol, "Branda çok serin tutuyor. Eşyalarımıza güneş vurmuyor, müşteriler memnun. Boydan boya olan çarşı merkezimizdeki 55 esnaf arkadaşımızla bir araya geldik, 200 metre uzunluğunda, 7,5 metre genişliğinde yaptık. Yaz boyunca branda takılı olacak" dedi.
Esnaf Tahsin Ektiren ise müşterilerin brandadan memnun olduklarını ifade ederek, "Bizler esnaf olarak bu brandaları kendi imkanlarımızla yaptık. Eşyalarımızın bozulmaması ve müşterilerin alışverişlerini rahat yapabilmesi için bu brandaları çektik" diye konuştu.

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