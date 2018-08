Esnaftan iş yerine 'El emeği kaybolan mesleğe elveda' yazısı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde 60 yıldır marangozluk yapan Rasim Örcün (82), mesleğe ilginin güç geçtikçe azaldığını belirterek, el emeğiyle ürettiği eleğin bile plastiğinin çıktığını söyledi. Örcün, atölyesinin kapısına 'El emeği kaybolan mesleğe elveda' diye yazdı.

Bandırma'da, 17 Eylül Mahallesi'ndeki marangoz atölyesinde ilerleyen yaşına rağmen hâlâ çalışan Rasim Örcün, meslekte 60 yılı geride bıraktığını söyledi. Örcün, 40 yıldan bu yana Hacı Keşfettin Caddesi'nde bulunan 40 metrekarelik atölyede marangozluk yaptığını belirtti. Ağustos ve temmuz aylarında tarlalarda başlayan hasat ile birlikte elek yapmaya hız verdiğini belirten Rasim Örcün, geçmişe oranla satışların azaldığını, eleğin dahi plastiğinin yapıldığını söyledi. Elek fiyatının 15 liradan başladığını belirten Örcün, her ürünün eleğinin farklı olduğunu aktardı. Örcün, "60 senedir bu işi yapıyorum. Şu anda elek zamanı. Bu 15-20 gün devam eder. Fiyatlar 15 liradan başlayarak boyutuna ve kalitesine göre değişiyor. Bu elekler tarhana, nohut, fasulye, buğday ve gübre elemek için kullanılıyor. Elek her eve lazım olan bir şey ama artık plastikleri çıktı. Marangozluk artık durdu sayılır. Eskiden kapı ve pencere yapardık. Artık tamirat işi yapıyoruz. Sunta kesiyoruz. Tam karın doyurucu bir meslek değil, çırak yetişmiyor. Elim ayağım tuttuğu ve Allah sağlık verdiği sürece bu mesleği yapacağım" dedi.

Rasim Örcün atölyesinin girişine astığı 'El emeği kaybolan mesleğe elveda' yazısı ile de her geçen gün yok olmaya yaklaşan marangozluk mesleğinin içinde bulunduğu tehlikeye dikkat çekti.



