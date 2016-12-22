Esnaftan, 2. Ordu ve Emniyet'e taziye ziyareti

Mikail PELİT/MALATYA, () - MALATYA Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ve oda başkanları, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu ve Emniyet Müdürü Ömer Urhal’ı ziyaret ederek, terör saldırılarında şehit düşen asker ve polisler için taziyelerini bildirdi.

Keskin beraberinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve esnaf odası başkanlarının bulunduğu heyet ile birlikte 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu’nu ziyaret ederek, bombalı saldırı ve terörlü mücadelede şehit düşen askerlerden dolayı taziyelerini bildirdiler. Keskin, ziyarette esnaf ve sanatkar camiasının terörle mücadele devletinin ve güvenlik güçlerinin yanında olduğunu ve terörlü mücadele konusunda yapılan çalışmaları sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

Keskin ve oda başkanları daha sonra Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ı ziyaret ettiler. Burada konuşan Keskin, "Dış güçler ve içerdeki işbirlikçileri ülkemizi Suriye'ye döndürmek için ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Ama Türk milleti Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden beri ayakta durmuş ve mücadelesinin kararlılıkla sürdürmüştür. Türk milleti ayakta duracak, ezanına, bayrağına, vatanına, askerin eve polisine sahip çıkacaktır. Biz esnaf ve sanatkar camiası olarak son dönemlerde, özelikle İstanbul-Beşiktaş’ta ve Kayseri’de yaşanan bombalı terör saldırılarından dolayı Emniyetimize başsağlığına geldik. Allah şehitlerimize rahmet eylesin,. Ailelerine sabır versin, devletimizin, polisimizin ve askerimizin, milletimizin başı sağ olsun. Hiç kimse birlik ve beraberliğimizi bozamayacak. Bozmaya da biz müsaade etmeyeceğiz. Bu olaylar bizi daha da kenetleyecek ve birleştirecektir, ayrıştırmayacak, birleştirecektir. İnşallah bu umuttayız. Türk milletine güveniyoruz. 15 Temmuz’da nasılki, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile '2. Bir Kurtuluş Savaşı’ dediği gibi, bu 2. Kurtuluş Savaşını da Türk milleti birlik ve beraberlik içinde aşacaktır. Silahla yapamadıklarını ekonomi ile yapmak istediler, onu da başaramadılar. Sayın cumhurbaşkanımız dünyaya örnek olacak temeller atıyor ve açılışlar yapıyor. Cenab-ı Allah polisimize, askerimize ve milletimize zeval vermesin" dedi.

Emniyet Müdürü Ömer Urhal ise "Maalesef üzücü, devletimizin, milletimizin birliğini, bütünlüğüne yönelik olarak menfi, hain ve sinsi saldırılarla karşı karşıya kaldık. Şehitlerimiz var, Allah onlara rahmet eylesin, geride kalanlara ise başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu coğrafyada yaşıyoruz, burayı vatanlaştırdık, devletimiz kadim bir devlet, milletimiz kadim bir millet. Dolayısıyla bizler bu coğrafyada yaşadığımız müddetçe devletimizde, milletimizde ebediyen yaşayacaktır. Bunu yaşatma adına bizler tabi kolluk kuvveti olarak bizim görevimiz ama, bu görevin ötesinde biz bunun azim ve kararlığını gösteriyoruz ama, esas olan milletimiz ile birlikte iş birliği, el birliği ve gönül birliği içinde bunu muhafaza edebilmek, birliği, beraberliği, kardeşliği sağlayabilmek. Dolayısıyla yüzyıllardır bunu sağlayabilmişiz, bunu bozmak isteyenlere fırsat vermeden, aynı kararlılıkla, aynı irade ile aynı güçle devam etmektir bizimde gayemiz, gücümüz veya temennimiz. Bu bağlamda sizin vermiş olduğunuz destekte bizim için çok anlamlı. Sizlerin şahsınızda tüm esnaf ve sanatkârlara teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle acılar göstermesin" diye konuştu.



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